CHP’li Kritik İsme Jet 'Teğmenler' Soruşturması

30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçları çekerek “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” diyerek yemin eden teğmenler, ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Teğmenlere ilişkin soruşturmaya çok sayıda siyasi isim tepki göstermişti.

TEĞMENLER İÇİN SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, emekli teğmenlerin bulunduğu WhatsApp gruplarına gönderdiği mesajda, ihraçları gündemdeki teğmenler için sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah’tan Kerim Cengil’in haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP’li Yankı Bağcıoğlu için harekete geçti. Yankı Bağcıoğlu hakkında, 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet ve 1632 sayılı askeri ceza kanununun 95. maddesine muhalefet suçları oluşturacağı gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.

AKP’DEN İLK TEPKİYİ ÖMER ÇELİK VERMİŞTİ

Yankı Bağcıoğlu’nun teğmenler için yaptığı çağrıya AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sert tepki göstermişti. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Çelik, Bağcıoğlu’nu şöyle hedef almıştı: CHP Genel Başkan Yardımcısı Sn Yankı Bağcıoğlu’nun Milli Savunma Bakanlığına bağlı disiplin mekanizmasını etkilemek üzere emekli askerleri eylem yapmaya çağırması çok sorumsuz bir yaklaşımdır.

“ÇALIŞMASI BAŞTAN AŞAĞI YANLIŞTIR”

Bağcıoğlu’nun emekli asker olsa da siyasi bir partinin genel başkan yardımcısı olduğuna dikkat çeken Çelik, tepkisini şu sözlerle sürdürmüştü: Böyle bir çağrı emekli askerlerimizi de son derece yanlış bir çerçevenin içine sokacak bir basiretsizliktir. CHP Genel Başkan Yardımcısının emekli askerlerimiz üzerinden siyasi faaliyet üretmeye çalışması baştan aşağı yanlıştır. Siyasi görüş açıklamak başka şeydir, askeri mekanizmaları etkilemek için eylem yapmak başka şeydir.

Kaynak: Sabah