DEVA Partili İsim Açıkladı: Saadet Partisi-Gelecek Partisi Grubu Resmen Tekrar Meclis'te

Gelecek Partisi’nden ayrılarak AKP'ye geçen Mustafa Nedim Yamalı’nın gidişiyle 20 sayısını kaybeden Saadet Grubu düşmüştü. Bunun üzerine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir görüşme yaptı. Ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın da katılımıyla üçlü bir görüşme yapıldı. Üç liderin görüşmesinde masada yeni bir grup kurulmasının yanı sıra çatı parti olduğu da ifade ediliyordu.

Dün ise Saadet Partisi Grubu'nun tekrar kurulabilmesi için DEVA Partisi milletvekilleri Mehmet Emin Ekmen ve Ertuğrul Kaya'nın Saadet Partisi'ne geçeceği ortaya çıkmıştı. DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

DİLEKÇELER TBMM BAŞKANLIĞINA VERİLDİ

Ekmen, Saadet-Gelecek grubuna katılma dilekçelerini TBMM başkanlığına verdiklerini şu sözlerle duyurdu:

"Demokratik siyasi zemini canlı ve diri kılan, seçmenlerin siyasi zemine olan inancı ve bağını belirleyen, iktidardan çok muhalefettir. Mecliste bir siyasi grubun varlığını sürdürmesinin önemi, bu hafta Saadet-Gelecek grubunun söz hakkının sona ermesi ile bir kez daha ortaya çıktı. CHP’nin çarşamba günü genel kurulu protesto etmesi ile de muhalefetin eksilmesinin/yokluğunun sonuçları bir kez daha derinden hissedildi. Çatı parti ile ortak TBMM grubu kurma girişimi devam ederken, Parti yetkili kurullarımızın onayı ile süreç tamamlanana kadar, Saadet-Gelecek grubunun varlığını sürdürmek amacıyla arkadaşımız Ertuğrul Kaya ile Saadet-Gelecek grubuna katılma dilekçemizi TBMM başkanlığına verdik. Hayırlı olur İnşaallah."

Kaynak: Haber Merkezi