Görenleri Hayrete Düşüren Cami! Mahalleli Alıştı, İlk Kez Görenler ‘Bu Nasıl Olmuş?’ Diyor

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 44 yıl önce inşa edilen altından yol geçen Canlılar Camii, görenleri hayrete düşürdü. Hem cemaate hem de trafiğe açık halde olan sokak, çok sayıda depreme rağmen hala yıkılmadı.

MUSALLA TAŞI DA YOLDA

1980 yılında Canlılar isimli caminin 9’uncu Gazi Sokak üzerine inşa edilmesi, mahalleliyi farklı yollar aramaya yönlendirdi. Vatandaşlar, sokağın diğer tarafına gitmek için caminin altından geçen yolu kullanırken, mahalleye ilk kez gelenler, karşılaştıkları manzara karşısında neye uğradığını şaşırıyor. Öte yandan musalla taşının da alttaki yol üzerinde bulunması yolun ilginçliğini artırıyor.

Caminin kalabalık olduğu günlerde cemaat, araçların ve yayaların da ulaşım yolu olarak kullandığı sokakta namazlarını kılarken, cemaati görenler ise farklı sokakları kullanıyor.

“BU SOKAK, CENAZE NAMAZI KILMA ALANI”

35 yaşındaki Mesut Taş, altından yol geçmesinin bu camiyi diğer camilerden ayırdığını belirterek “Başka camilerde bu şekilde bir yapı göremezsiniz. Bu sokak ayrıca, cenaze namazı kılma alanıdır. Cuma namazlarında camideki yoğunluktan dolayı cemaat, namazlarını sokakta kılıyor. Ayrıca yazın sıcak günlerinde de cemaat namazlarını bu sokakta kılıyor” diye konuştu.

“HEM TRAFİĞE HEM DE CEMAATE AÇIK”

Bu manzaranın herkesi şaşırttığını söyleyen mahalle muhtarı Özlem Usta “Ben muhtarlığa ilk geldiğimde çok şaşırmıştım. Artık alıştım fakat ilk defa gören herkes çok şaşırıyor. Bu sokak hem araç trafiğine açık hem de camii cemaati burada namaz kılıyor” dedi.

“ONCA DEPREM GÖRDÜ, HALA YIKILMADI”

İntizam Mahallesi muhtarı İbrahim Topal ise şunları söyledi: Buraya gelen yabancılar, bu yapıyı ilk gördüklerinde çok şaşırıyorlar ve dönüp bir daha bakıyorlar. Yıllardır burada ve onca deprem gördü, hala yıkılmadı. Güvenli bir apartman.

Kaynak: DHA