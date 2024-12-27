Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Derhal' Diyerek Talimat Verdi: Sığınmacılarla İlgili Yeni Plan Belli Oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TGRT Haber'de yayınlanan "Gündem Özel" programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Suriye'de 13 yıl süren iç savaş sonucunda Beşar Esad rejimin devrilmesi sonrası Suriyeli sığınmacıların akıbeti yeniden gündeme gelirken, Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ve talimatıyla gerçekleştirecekleri "Öncü Göçmen" adlı sistemi ilk kez anlattı.

'CUMHURBAŞKANIMIZ 'DERHAL YAPIN' DEDİ'

Bakan Yerlikaya, sığınmacılarla ilgili çalışmalarını şöyle anlattı:

"Öncü Göçmen Tanımı getirildi. Bu yeni bir şey. Cumhurbaşkanımıza Kabine'de arz ettik. 'Gitmeden önce gidip birisi hazırlık yapsın. Gayet doğru bir şey bu' dedi. Memur tayin olduğunda bile gider lojman yoksa kiralar bir yeri, hazırlıklarını yapar, kamyonu yükleyip götürür. Cumhurbaşkanımız 'Derhal bunu yapın' dedi. 'Öncü Göçmen' diyoruz biz buna.

'ÇIKIŞ-GİRİŞTE 3 HAKLARI VAR'

Aileden aile reisi, gidemeyecekse ailenin belirlediği bir kişi... Kiliste'ki Çobanbey ya da Hatay'daki Zeytin Dalı kapımızdan 'Çıkış-Giriş' yapmalarına 1 Temmuz'dan itibaren 3 kez müsaade edeceğiz. Çıkacak gelecek. Web adresimizden müracaat edecek, biz ona bir belge vereceğiz; 'Karşı tarafa çıkış giriş belgesi'.

'GÖNÜLLÜLÜK ESAS ALINIYOR'

Kapıdan en son çıkarken bir parmak izi kontrolü yapılıyor, kimliği elinden alınıyor, 'Yolun açık olsun' diyoruz. Bunu yaparken BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin orada ofisi var. Tüm süreçleri biz yaptıktan sonra 'Gönüllü Dönüş Formu' var, kamera karşısında, kendi dilinde 'Gönüllüyüm, buraya gidiyorum' diyor, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine vs. bunların önünde mülakata alınıyor. 3. Göz diyoruz biz buna. 3. Göz 'Gerçekten gönüllü mü gidiyorsun?' diye soruyor."

Kaynak: AA