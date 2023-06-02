CHP'li Selin Sayek Böke'den istifa sonrası ilk açıklama

CHP'li Selin Sayek Böke, MYK üyeliğinden istifasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Böke, "Ülkemizde demokrasiye ve adalete güçlü bir şekilde sarılmaktan asla vazgeçmeyen on milyonlar olduğu sürece mücadele ve umut hiç bitmeyecek." ifadelerini kullandı.

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CHP'li Selin Sayek Böke'den istifa sonrası ilk açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından bugün saat 13.40'ta parti genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

TÜM ÜYELERİN İSTİFASINI ONAYLADI

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçlarının değerlendirildiği ve CHP'nin yol haritasının ele alındığı MYK toplantısı 18.30'da sona erdi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu MYK üyelerinin tamamının istifasını kabul etti.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'MÜCADELE VE UMUT HİÇ BİTMEYECEK'

Böke, şu  mesajı verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na istifalarımızı sunduk. Yeni oluşacak Merkez Yönetim Kurulu’nda bir görev almamakla birlikte Sayın Genel Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin emekçileriyle, eşit ve özgür bir Türkiye için verdiğimiz mücadeleyi Parti Meclisi üyesi olarak sürdüreceğim. Ülkemizde demokrasiye ve adalete güçlü bir şekilde sarılmaktan asla vazgeçmeyen on milyonlar olduğu sürece mücadele ve umut hiç bitmeyecek.

Kuşkusuz bu mücadele ve umudun sürükleyicisi 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizde olduğu gibi bugün de kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Bu çetin mücadelede on milyonların umutlarına ses ve güç olmuş Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, partimizin emektar örgütüne, belediye başkanlarımıza, değerli yol arkadaşlarımıza ve bizleri bu zorlu mücadele sürecinde hiç yalnız bırakmamış tüm halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek...”

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