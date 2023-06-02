Karamollaoğlu'ndan seçim yorumu: Bu sistem diktatörlüğe evriliyor; derdimiz oydu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Karamollaoğlu'ndan seçim yorumu: Bu sistem diktatörlüğe evriliyor; derdimiz oydu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuştu.

Seçim sonuçları için “İnşallah Cenabı Hak bizi sıkıntılardan kurtarır. Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

“Ülkemizde huzur ortamı oluşmasını arzu ederiz. Bu iktidarın da ülkenin de muhalefetin de faydasına. Ama bir huzur ortamı olmazsa,  birileri ‘Ben oylarımı arttırıyorum' zannederken vatandaş durduk yere sıkıntının içine sürükleniyor. Kargaşa içerisinde huzur bulamıyor. Ama huzurlu bir ortam olacağına ilişkin bir hava da şimdilik maalesef gözükmüyor. Onu da ifade edelim. Allah yardımcımız olsun.

Millet İttifakı'nın sürekli olması gibi bir konu olmaz. Millet İttifakı bu sefer uzun sürdü. Şundan dolayı uzun sürdü: Bizim esas derdimiz hükümet olmak değil, esas derdimiz sistemi değiştirmek. Tek kişinin yönetimiyle bu olmuyor sıkıntı doğuyor.

Hakikaten bu sistem işlemiyor, diktatörlüğe evriliyor. Onun için derdimiz oydu. Ama o değişikliği yapana kadar Türkiye'nin problemleriyle ilgilenmeden olmaz. Onun için de bir bakıma geçici bir hükümetin kurulması gerekirdi. Orada da cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vs gündeme geldi. Şimdi şartlar bundan sonra nasıl değişir, nereye evrilir bilmiyoruz. Onu da inşallah önümüzdeki aylarda görüşerek bir noktaya geliriz.”

Bugün milletvekillerinin yemin günü. Dileriz Anayasadaki yemine sadık kalırlar."

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