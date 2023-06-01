Yeşil Sol Parti milletvekilleri toplandı

Yeşil Sol Parti milletvekilleri yeni dönemi tartışmak ve görev dağılımını görüşmek üzere toplandı.

Son Güncelleme:
Yeşil Sol Parti milletvekilleri toplandı

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) milletvekilleri, yeni dönemi tartışmak üzere Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

MA'da yer alan habere göre, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın ile HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’ın katıldığı toplantıda seçim değerlendirilmesi yapılacak. Gelecek dönemin yol haritasının tartışılacağı toplantıda, Yeşil Sol Parti Meclis Grup Yönetimi de belirlenecek. 

Öte yandan yarın düzenlenecek yemin töreninde Geçici Başkanlık Divanı’nda Meclis’in en genç milletvekili olan 28 yaşındaki Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın da yer alacak. 

Etiketler
Yeşil Sol Parti HDP
Son Güncelleme:
Son 1 gün kaldı! Bankaya gitmezseniz paranız bankaya kalacak Son 1 gün kaldı! Bankaya gitmezseniz paranız bankaya kalacak
Yapıları gereği bunalımda olan 3 burç! Her zaman stresli olurlar Yapıları gereği bunalımda olan 3 burç! Her zaman stresli olurlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı yayımlandı: 2018'den beri yaşanan değişim dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı yayımlandı
Hesaplar alt üst oldu... CHP’nin Meclis Grup Yönetimi ile Başkanlık Divanı üyelerini Kılıçdaroğlu işaret edecek CHP’nin Meclis Grup Yönetimi ile Başkanlık Divanı üyelerini Kılıçdaroğlu işaret edecek
ÇOK OKUNANLAR
Zenginliği en yakın zamanda tadacaklar: Beklemediği anda zengin olacak 3 burç belli oldu Beklemediği anda zengin olacak 3 burç belli oldu
Sevdiğine asla ihanet etmeyecek 3 burç belli oldu: İşte doğuştan güvenilir olan o burçlar Sevdiğine asla ihanet etmeyecek 3 burç belli oldu
Kaderiniz doğum yılınıza bağlı olabilir: Hayatınızdaki büyük gizemi ortaya çıkaran rakamlar! Kaderiniz doğum yılınıza bağlı olabilir: Hayatınızdaki büyük gizemi ortaya çıkaran rakamlar!
Gözler Temmuz ayına çevrildi: İşte asgari ücret için kulislerde konuşulan son rakam İşte asgari ücret için kulislerde konuşulan son rakam
Beklentiler değişti: Altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken yorum! Altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken yorum!