Yeşil Sol Parti milletvekilleri toplandı

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) milletvekilleri, yeni dönemi tartışmak üzere Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

MA'da yer alan habere göre, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın ile HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’ın katıldığı toplantıda seçim değerlendirilmesi yapılacak. Gelecek dönemin yol haritasının tartışılacağı toplantıda, Yeşil Sol Parti Meclis Grup Yönetimi de belirlenecek.

Öte yandan yarın düzenlenecek yemin töreninde Geçici Başkanlık Divanı’nda Meclis’in en genç milletvekili olan 28 yaşındaki Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın da yer alacak.