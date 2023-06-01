Hesaplar alt üst oldu... CHP’nin Meclis Grup Yönetimi ile Başkanlık Divanı üyelerini Kılıçdaroğlu işaret edecek

GERÇEK GÜNDEM - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) yapacağı yeni görevlendirmeleri Pazar günü yapması ve Pazartesi günü de yeni MYK ile yeni yasama yılının ilk toplantısını yapmaya hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu, dün CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel aracılığıyla milletvekillerine Grup Yönetimi ve TBMM Başkanlık Divanı seçimleri için kendisinin tercihte bulunacağı bilgisini iletti.

Böylelikle cumartesi günü yapılacak CHP TBMM Grup Yönetimi ve Başkanlık Divanı seçimleri için adaylıklarını ilan eden ve milletvekilleri ile bu kapsamda görüşmeler yapan isimler, bu faaliyetlerine son vermiş oldular.

CHP’nin TBMM Grup Başkan Vekilliği için Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl adaylık çalışmalarını yürütüyordu. Bu isimler dışında Meclis İdare Amirliği için iki milletvekili, Meclis Divan Katipliği için de sekiz isim adaylıklarını açıklamışlardı.

PARTİ TARİHİNDE İLK

CHP Meclis Grup Yönetimi de bu dönem büyük ölçüde değişiyor. Geçen dönem İzmir Milletvekili olarak TBMM Meclis Grubu Başkanı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu dönem milletvekili seçilmedi için CHP tarihinde ilk kez bir Genel Başkan Meclis Grup Başkanlığı görevini üstlenemeyecek. Bu görev için tek aday eski Grup Başkan Vekili Özgür Özel’di. Ve Kılıçdaroğlu’nun bu göreve başka bir ismi tercih etmesi beklenmiyor.

Bir önceki dönemde grup başkan vekilliği yapan iki isimden Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu’nun kazanması halinde kabinede görev yapmak istediğinden Meclis’te yok. İstanbul Milletvekili Engin Altay ise bu kez yönetimde yer almayacağı bilgisini yakın arkadaşları ile paylaşmıştı. Ancak Kılıçdaroğlu’nun yapacağı görevlendirmede Engin Altay’ın Meclis’te bir görev alması sürpriz olmayabilir.



CHP’nin üç Meclis Grup Başkan Vekilliği için İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ankara Milletvekili Murat Emir, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal; milletvekilleri ile bu görev için temastaydı.

Kaynak: Gerçek Gündem