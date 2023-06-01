Cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçları yayımlandı

Cumhurbaşkanı ikinci tur kesin seçim sonuçları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçları yayımlandı

Cumhurbaşkanı ikinci tur kesin seçim sonuçları, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yayımlanan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 834 bin 589 oyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan’ın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise 25 milyon 504 bin 724 oy aldı. 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen seçimlere katılım oranı yüzde 84.15 oldu ve 54 milyon 23 bin 601 vatandaş oy kullandı. Kullanılan oyların 684 bin 288’i geçersiz sayıldı.

28 Mayıs’ta yapılan yurt içi oylamada 52 milyon 93 bin 375 seçmenin oy kullandığı ve oy kullanma oranının yüzde 85.72 olarak gerçekleştiği görüldü. Yurt dışında yapılan oylamada ise 1 milyon 930 bin 226 seçmenin oy kullandığı ve toplam katılım oranının yüzde 56.34 olduğu görüldü.

Etiketler
2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim Resmi Gazete
Son Güncelleme:
TBMM'de kadınlardan uzak yer istediler: HÜDA-Par'lı vekillerin talebi kabul edilmedi HÜDA-Par'lı vekiller TBMM'de 'kadınlardan uzak yer' istedi
Kılıçdaroğlu: Hep birlikte karar vereceğiz Kılıçdaroğlu: Hep birlikte karar vereceğiz
Paranız boşa gitmesin... Bu taktiklerle muzlar asla kararmıyor ve çürümüyor Paranız boşa gitmesin... Bu taktiklerle muzlar asla kararmıyor ve çürümüyor
Lokanta usulü orman kebabı yaparken bilmeniz gereken tüyo! Asla erime olmuyor Lokanta usulü orman kebabı yaparken bilmeniz gereken tüyo! Asla erime olmuyor
ÇOK OKUNANLAR
Zenginliği en yakın zamanda tadacaklar: Beklemediği anda zengin olacak 3 burç belli oldu Beklemediği anda zengin olacak 3 burç belli oldu
Sevdiğine asla ihanet etmeyecek 3 burç belli oldu: İşte doğuştan güvenilir olan o burçlar Sevdiğine asla ihanet etmeyecek 3 burç belli oldu
Kaderiniz doğum yılınıza bağlı olabilir: Hayatınızdaki büyük gizemi ortaya çıkaran rakamlar! Kaderiniz doğum yılınıza bağlı olabilir: Hayatınızdaki büyük gizemi ortaya çıkaran rakamlar!
Gözler Temmuz ayına çevrildi: İşte asgari ücret için kulislerde konuşulan son rakam İşte asgari ücret için kulislerde konuşulan son rakam
'Mehmet Şimşek listeye aldı' iddiası: Merkez Bankası Başkanlığı için konuşulan üç isim Merkez Bankası Başkanlığı için konuşulan üç isim