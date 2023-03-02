CHP'li Özel'den altılı masanın toplantısı öncesi kritik açıklama

Gözler 6'lı masanın bugün "cumhurbaşkanı adaylığı" gündemiyle toplanacağı toplantıya çevirildi. Toplantı öncesi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

Özel, "Ben bugün adayı konuşacaklarını ve karara bağlayacaklarını bekliyorum" dedi.

CHP'li Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tüm partilerin beklentisi bu yönde. Karara bağlarlar. Ama belki derler ki yazılı olarak ilan etmek yerine şu tarihte, şu salonda adayımızın tanıtımı olacak. Çünkü bizim adayımız ilan edildiği toplantıda çıkacak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olduğunda Türkiye'yi nasıl yöneteceğini anlatacak.

Ben bugün adayı konuşacaklarını ve karara bağlayacaklarını bekliyorum."