Fehmi Koru, kulislerde konuşulan 'en az şaşırtıcı seçeneği' anlattı: Sürprize yine de açık olmak lazım

18 Haziran'da yapılması gereken, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilebileceğini açıkladığı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine üç aydan az bir süre kaldı.

İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, uzunca bir süredir cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmış durumda.

Muhalefet kanadında ise başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere birçok isim öne çıksa da, henüz resmi olarak açıklanmış bir aday yok.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin birlikte çalıştığı Millet İttifakı, bugün bir araya gelerek bu ismi belirleyecek.

'BANKO GÖRÜNEN İSİM KILIÇDAROĞLU'

Gazeteci Fehmi Koru, kendi adını taşıyan internet sitesinde yayınladığı yazısında banko görünen ismin Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

"Son günlerde, muhtemel aday ismi olarak, CHP’den Ankara’ya büyükşehir belediye başkanı seçilmiş Mansur Yavaş ismi de katıldı. Yavaş da 'Masa benim üzerimde uzlaşırsa gurur duyarım' türü açıklamalar yaparak beklentiyi yükseltiyor" diyen Koru, şöyle devam etti:

"En başlarda ismi 'kazanabilecek aday' olarak anılan İstanbul büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’na şu sıralarda şans tanınmıyor. CHP içinden alternatif isim arayışı bitmiş değil, İlhan Kesici ismi de muhtemel aday olarak telaffuz ediliyor.

Gönlünden adaylık geçen başkaları da var tabii, onları kamuoyu da biliyor. Hangisi altı muhalefet liderinin üzerinde uzlaştığı isim olarak belirlenebilir? Düğümün çözülmesini İYİ Parti lideri Meral Akşener’in tavrı belirleyecek gibi.

AKŞENER, YAVAŞ'IN ADAYLIĞINDA ISRARCI OLUR MU?

Meral Akşener, bir önceki -2018- cumhurbaşkanlığı seçimine muhalefetin bir çatı adayla gitmesi girişimine kendisinin seçilebileceğini ileri sürerek engel çıkarmış, aday olmuş ve Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin önünü açmıştı.

Bu defa da öyle davranır, masanın dağılması ve rakip ittifak adayının seçilmesiyle sonuçlanacak bir tavır belirler mi? Öyle davranmayacağı yolunda bir açıklaması olduğunu biliyorum. Masaya aday olarak kendisiyle aynı gelenekten Mansur Yavaş’ın ismini getirir ve onun adaylığında ısrarcı olur mu?

'Seçilebilecek aday' ısrarını sürdürerek, CHP milletvekili olduğu halde başka partilerin tabanından da oy alabilecek CHP’li başka bir ismi -mesela İlhan Kesici’yi- diğer liderlere kabul ettirme çabasına mı girer?

Yoksa 'Ben başbakan olacağım' iddiasını gerçekleştirebileceği yeniden parlamenter sisteme geçilene kadar geçecek sürede, başbakanı olmayan mevcut sistemde geniş yetkilere sahip tek cumhurbaşkanı yardımcısı olma karşılığında Kılıçdaroğlu’nun adaylığını mı destekler?

Ben bunların hiçbirini imkansız görmem. En az şaşırtıcı olan seçenek hangisi? Kulislerde en fazla konuşulan 'Kılıçdaroğlu aday, Akşener tek başkan yardımcısı' formulü o soruya en ağırlık taşıyan cevap gibi. Sürprize yine de açık olmak lazım.