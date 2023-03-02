Altılı Masa'nın çalışma takvimi belli oldu: Sırada vekil listeleri var

2023 seçimlerine sayılı zaman kala Altılı Masa da çalışmalarına hız vermeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin yanında masada vekil listelerinin hazırlanması da var.

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Altılı Masa'nın çalışma takvimi belli oldu: Sırada vekil listeleri var

İkinci tur görüşmelerine 2 Ekim’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ev sahipliğinde başlayan 6’lı masanın liderleri bugün turun son görüşmeleri kapsamında Saadet Partisi genel merkezinde bir araya gelecek.

Liderler toplantıda Millet İttifakı’nın ortak adayını belirleyecek. Toplantı sonrası paylaşılacak bildiride “adayın ilan edilmesi ve tanıtımı için yapılması planlanan programa ilişkin bir tarih verilmesi” bekleniyor. Partilerin bundan sonraki süreçte de milletvekili adaylarının listelerini hazırlaması bekleniyor.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; listelerin YSK’nin resmi seçim takvimini açıklayana kadar tamamlanacağını söyleyen kurmaylar, “Bizler il bazında çalışmalarımızı yaparız. Hangi ilde nasıl bir ittifakla en çok milletvekili çıkarabileceğimizi belirleriz. Bazı yerlerde ortak listeler olur, bazı yerlerde ile göre ittifaklar olur, bunu da en çok milletvekilini çıkartacak şekilde düzenleriz ve çalışmamızı liderlere sunarız” bilgisini paylaşıyor.

Liderlerin listeler konusunda bugün yapacakları toplantıda da bir değerlendirme yapabileceğini söyleyen kurmaylar, “Liderlerin alacağı karara göre belki 6’lı masanın üçüncü tur görüşmeleri olur. Yani yine CHP ev sahipliğinde çalışmalar olabilir. Ancak üçüncü bir turu tamamlamak için yeterli vakit olmadığı için farklı bir yol da seçilebilir” dedi. 

SEÇİM GÜVENLİĞİ

Partilerin ayrıca sandık güvenliği nasıl sağlanır, deprem bölgesinden göç eden yurttaşların oy kullanması için neler yapılması gerekli gibi konularda hazırlık yapacağı belirtildi. Her partinin önce kendi içinde çalışacağı aktarılırken, sonrasında yine altı partinin bu konudaki çalışmalarını birleştireceği kaydedildi. 

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