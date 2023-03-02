Ankara kulisleri hareketlendi: 'Erdoğan üst düzeyde bazı görevden alma ve değişikliklere gidebilir'

Gazeteci Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sorulması gereken hesapları da adli ve siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur" şeklindeki açıklamasını yorumladığı yazısında önümüzdeki süreçte bazı görevden alma ve değişikliklerin yaşanabileceğini söyledi.

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Ankara kulisleri hareketlendi: 'Erdoğan üst düzeyde bazı görevden alma ve değişikliklere gidebilir'

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği deprem felaketiyle ilgili açıklamasında "Sorulması gereken hesapları da adli ve siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur" ifadesine yer vermesinin, Ankara kulislerini hareketlendirdiğini söyledi. 

Fırat, "Erdoğan’ın üst düzeyde bazı görevden alma ve değişikliklere gideceği konuşuluyor" diye yazdı.

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'SOYLU'YU AZARLADI' İDDİASI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile gerginlik yaşadığı ileri sürülmüştü.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberinde depreme ilişkin yapılan bir toplantıda AKP liderinin felaketin büyüklüğü konusunda eksik bilgilendirildiğini ve müdahalede geç kalındığını belirterek Soylu'yu diğer bakanların ve partinin üst düzey yöneticilerinin huzurunda azarladığı iddia edilmişti.

'Erdoğan, Soylu'yu diğer bakanlar ve AKP'li üst düzey yöneticilerin huzurunda azarladı''Erdoğan, Soylu'yu diğer bakanlar ve AKP'li üst düzey yöneticilerin huzurunda azarladı'Gündem
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