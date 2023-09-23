CHP'li Kayıhan Pala gündeme getirdi: Türkiye’de 2020-2022 döneminde yaşam süresi neden kısaldı?

CHP Bursa milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Kayıhan Pala, Türkiye’de 2020-2022 döneminde yaşam süresinin kısalmasını Meclis gündemine taşıdı.

Pala, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yazılı olarak cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Sağlık Bakanlığı’ndan şu verileri istedi:

“Doğuşta beklenen yaşam süresinin, 2020-2022 döneminde bir önceki döneme göre azalmasının nedenleri nelerdir? Bu azalmada hangi hastalıklar etkili olmuştur? Bu azalmanın yaşa ve cinsiyete göre nedenleri nelerdir? Doğuşta beklenen yaşam süresinin 2020-2022 döneminde illere ve coğrafi bölgelere göre dağılımı nedir? Bir önceki döneme göre yaşam süresinde en yüksek azalma gözlenen iller hangileridir?

Doğuşta beklenen yaşam süresinin 2020-2022 döneminde sosyal sınıflara göre; en yüksek eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grupta ve en düşük eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grupta dağılımı nedir? Bu gruplarda, bir önceki döneme göre 2020-2022 döneminde doğuşta beklenen yaşam sürelerinde herhangi bir farklılık söz konusu mudur? Söz konusu ise bunun nedenleri nelerdir? Sağlık Bakanlığı’nın, önümüzdeki dönem doğuşta beklenen yaşam süresinin artırılması için herhangi bir eylem planı var mıdır?”

Pala, doğuşta beklenen yaşam süresinin kişinin doğduktan sonra, eğer yaşadığı toplumdaki güncel ölüm eğilimi benzer bir biçimde sürerse, ortalama olarak kaç yıl yaşamasının beklendiğini gösteren önemli bir sağlık durumu göstergesi olduğuna dikkat çekti.

CHP’li Pala, doğuşta beklenen yaşam süresinin, ülkelerin sosyo-ekonomik koşullarının, gelir dağılımı adaletsizliklerinin ve sağlık sistemlerinin değerlendirilebilmesi açısından çok önemli bir gösterge olduğunu belirterek, şu verileri paylaştı:

“TÜİK tarafından 18 Eylül 2023 günü açıklanan 2020-2022 dönemi Hayat Tablolarına göre, Türkiye'de 2019-2021 döneminde 77,7 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, maalesef azalarak 77,5 yıla gerilemiştir. 2019-2021 döneminde 75 yıl olan erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi 2020-2022 döneminde 74,8 yıla, kadınlarda ise 80,5 yıl iken 80,3 yıla gerilemiştir.”

Kaynak: Gerçek Gündem