CHP Ankara İl Kongresi: Mansur Yavaş konuştu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Kongresi'nde; "Kredi çıkmayınca birden bire Özel Halk Otobüsleri kanun gereği taşımaları gerekirken indirimli tarifeleri taşımamaya başladı. Buradan kendilerine sesleniyorum; ya kanuna uyacaksınız, imzaladığınız sözleşmeye uyacaksınız ya otobüslerin hepsini bize satın ya da gidin başka iş yapın. Bu halka zulüm etmeye kimsenin hakkı yoktur. Biz, Ankara halkı bizi bu makama oturttuğuna göre yetkimizi sonuna kadar kullanacağız. Böyle kanunsuz önergeler ile belediye yönetiminin yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

CHP Ankara İl Olağan Kongresi, bugün Ankara Ulus'taki Atatürk Spor Salonu'nda yapılıyor. Kongre'de konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"HAYALİ PROJELERDEN UZAK DURDUK, ÇÖP PROJELERE PARA HARCAMADIK"

"Seçimlerden önce farklı bir belediyecilik anlayışını uygulayacağımızı söylemiştik. Şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir yönetim tarzını Ankara'mıza tekrar getireceğimizi söylemiştik. Kavgadan, fitneden, ayrıştırmadan Ankara'mızı birliğe, beraberliğe, berekete ve huzura kavuşturacağımızın sözünü vermiştik. Ne mutlu ki dört buçuk yıl içerisinde kimseyi ayırmadan, hangi bölgeden ne kadar oy verdiğini hesaplamadan, halkın asli ihtiyaçlarını, insan sağlığını ve hayatını önceleyen projelerimiz ile Ankara'ya hizmet etme fırsatını bulduk. Buradan elbette böyle bir belediyecilik anlayışını tekrardan Ankaralılara gösterme fırsatını verdiğiniz için hepinize minnettarım, çok teşekkür ediyorum.

Tıpkı 100 yıl önce cumhuriyetimizin başkentinde her kesimden insanın bir araya gelerek kurduğu kutlu kurtuluş mücadelemiz ile kuruluş döneminde ortaya koyduğu irade gibi biz de her kesimi kucakladık. Herkese eşit mesafeden adalet ve özveri ile çalıştık. Hayali projelerden uzak durduk, çöp projelere para harcamadık. Esnafın, çiftçinin, öğrencinin, yetimin, dezavantajlı grupların yanında yer aldık. Özellikle ekonomik zorlukların yaşandığı, yurt krizlerinin yaşandığı, pandemi döneminde yaşandığı bu süreçte halkımızın yanında olduk ve felsefemize uygun bir şekilde kimsenin aç ve açıkta kalmamasını, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağladık. Ankara’mızın tekrar israf ve talan edilmesine, halkın ayrıştırılmasına, kin ve nefret saçıldığı, ötekileştirildiği günlere, hizmetlerin oy verme kriterlerine göre yapıldığı günlere göre dönülmesine Ankara halkı ile birlikte asla izin vermeyeceğiz.

"BİZİM EN BÜYÜK PROJEMİZ İNSANDIR"

Varsın birileri proje diye betonları, plastikleri, başka şeyleri arasın. Onların bakıp göremedikleri şey, bir çocuğun üşememesi, bir esnafın ayakta kalması, insanların aileleri ile birlikte yaşadığı kentten, keyif alacakları mekanlarla buluşması ve yıllarca ihmal edilen altyapı projelerinin tek tek hayata geçirilmesidir. Bizim en büyük projemiz insandır. Bir gün bile kaybetmeden ilerlediğimiz Mamak metrosunda yeterlilik ihalesi yapıldı. Kısa süre sonra ihale sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz ve inşallah kendi dönemimizde Mamak metrosunun temelini atacağız. Dikmen-Ovacık- Bağlıca-Yaşamkent metrolarımızın projeleri sona erdi. Bağlıca'dan sonra Eryaman'a kadar tekrar uzatmak için ek projesi yapılıyor. Polatlı halkının yaşadığı su sorununu kökünden çözecek olan 100 kilometrelik İvedik-Polatlı içme suyu hattında sona yaklaşıyoruz. İnşallah bu dev projemiz ile kendi dönemimizde hayata geçirmiş olacağız. Şimdi, önümüzdeki beş yıl içinde tekrardan yola çıkıyoruz. Ankara'mıza şeffaf, dürüst, adaletli bir yönetimle beş yıl daha hizmet etmek istiyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlere; 2019 yılındaki vaatlerimiz ile çıkmıştık, şimdi 4 buçuk yıl tamamladığımız icraatlarımız ile karşılarına çıkacağız.

Her bir partilimizin bizleri anlatırken başı dik, alnı açık şekilde yönetimimizden bahsedecek olması bizim en büyük mutluluğumuzdur. Bu süreçte her türlü iftira, provokasyona karşı karşıya kalacağımızı biliyorduk. 2019 yılında yaşadık.... Biz göreve geldiğimizden itibaren Ankara'daki kirli siyaseti ortadan kaldırdık. Ama şimdi görüyoruz ki seçim yaklaştıkça gerek televizyonlarda gerek başka yerlerde karalamalara erkenden başladılar. Biz bunlara karşı alışkanız, vız gelip tırıs gidecekler. Attıkları iftira kendilerine bulaşacaktır.

“ESKİ DÖNEMDE ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNE BİR KURUŞ VERİLEN DESTEK YOK”

Görüyorsunuz ortada kanun var, halk otobüslerini 15 Ekim'de ücretsiz ve 65 yaş üstünü taşımayı yapmayacaklarını belirtmişlerdi. Şimdi öne çektiler. Oysa halk otobüslerinden gelen şikayet o kadar çok ki... Yaz gelir klimalarını açmazlar mazot gidecek diye. İstedikleri durakta durur istedikleri durakta durmazlar. Bazen yolcu az diye sefere çıkmazlar. Kendilerine cezai müeyyidelerini uyguladık. Şimdiye kadar eski dönemde özel halk otobüslerine bir kuruş verilen destek yok. Üstelik ne karşılığı? Ankara halkının son 5 yıllık ortalaması 1 dolara yolcu taşımışlar. Kaç para ediyor bugün? 27 lira. Biz şu anda 0,50 cente yolcu taşıyoruz ve 200 milyon lira şu ana kadar özel halk otobüslerine destek olduk.

"SALI GÜNÜ BASIN TOPLANTISI YAPACAĞIZ. İNSAN SAĞLIĞI İLE OYNAMAYI MUHALEFET YAPMAK SANIYORLAR"

Bugün kriz nereden çıktı? Gene aynı şekilde destek olmaya devam edecektik, kendileri ile görüştük. Ancak, bir buçuk milyar lira EYT'lilere ödenmesi gereken tazminat 2023 yılı bütçesinde yoktu. 600 milyon lira kadar deprem bölgesine yapılan harcamalar 2023 bütçesinde yoktu. Personelimize yaptığımız zam, akaryakıta sadece 28 Mayıs'tan sonra yüzde 110'un üzerinde gelen zam nedeniyle maliyetlerimiz arttı ve Belediye Meclisi'nden 4 milyar lira kredi talebinde bulunduk. İki aydır bekletiyorlar, reddedecekler. Salı günü basın toplantısı yapacağız. Ankara ve İstanbul'un sağlığını tehdit eden; Cumhurbaşkanınca onaylanan, Strateji Dairesi tarafından programa alınan ve 2010 yılından beri kapasite arttırılması gereken ve zehir saçan, katları için bulduğumuz kredi de iki aydır Meclis'te bekletiliyor. İnsan sağlığı ile oynamayı muhalefet yapmak sanıyorlar. İnşallah bunların hepsini halkımızı duyuracağız ve kredi çıkmayınca birden bire Özel Halk Otobüsleri kanun gereği taşımaları gerekirken indirimli tarifeleri taşımamaya başladı.

"YA OTOBÜSLERİN HEPSİNİ BİZE SATIN YA GİDİN BAŞKA İŞ YAPIN"

Buradan kendilerine sesleniyorum; ya kanuna uyacaksınız, imzaladığınız sözleşmeye uyacaksınız ya otobüslerin hepsini bize satın ya gidin başka iş yapın. Bu halka zulüm etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bunu yaparken de Belediye Meclisi'ndeki muhalefete önerge verme suretiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni idarecilerini, EGO'yu yok sayarak Belediye Kanunu'nun 62'inci maddesine aykırı bir şekilde verdiler. Sebep, bizim veto etmemizmiş. Yani, Belediye Başkanı'nı yok sayacaklar; kanuna aykırı önerge verecekler ve bu olduğu takdirde bunun önünde kim duracak? Dolayısıyla biz, Ankara halkı bizi bu makama oturttuğuna göre yetkimizi sonuna kadar kullanacağız. Böyle kanunsuz önergeler ile belediye yönetiminin yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

"ANKARA, ÜÇ DÖNEMDİR MUHALİF KİMLİĞİNİ KORUDU"

Ankara, üç dönemdir muhalif kimliğini korudu. 2018 referandumunda yüzde 50'den fazla 'hayır' dedi. 2019 yılında yine yüzde 50'den fazla oy vermek suretiyle bizleri göreve getirdi. En son 2023 seçiminde de yüzde 52 ile Sayın Genel Başkanımıza oy vermek suretiyle muhalif kimliğini devam ettirdi. Bizler şimdi, yola çıkarken dört buçuk yıldır yaptığımız bütün projeler ile yaptığımız icraatlar ile Ankara halkının karşısına çıkacağız ve 4 milyon 200 seçmenin tamamının oyuna talip olacağız. Hedefimiz en az yüzde 60 ve Belediye Meclisi'ndeki çoğunluktur. İnşallah Belediye Meclisi’nde de çoğunluğu ele alarak bundan sonra önümüzde hiçbir engel olmadan Ankara halkına çok daha iyi hizmet edeceğimize inanıyoruz. Biraz önce Ali Hikmet Akıllı Başkanımızın ve ekibini burada gördük. Kendilerine emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel çalıştılar, uyumlu bir şekilde çalıştılar. Şimdi burada iki tane aday var, inşallah delegelerinin tercihi ile birisi göreve gelecek ama biz ayrım yapmadan inşallah seçimden sonra kazanan Ankara olacak ve seçilen il başkanımız ile birlikte diğer başkanları destekleyen bir ekip ile birlikte çalışarak inşallah Ankara'da zaferi tekrar yaşayacağız ve Ankara halkını mutlu etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA