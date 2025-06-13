CHP'li İsimden Özelleştirme Tepkisi

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CHP Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç, iktidara özelleştirmeler üzerinden tepki gösterdi. Öztunç, , “AKP’nin özleştirme mantığı devleti zarara uğratmak yandaşı zengin etmek. Özelleştirme zengin yandaş yaratmanın aracı oldu” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin bir yazılı açıklama yapan Öztunç, Türkiye’deki ekonomik çöküntüye dikkat çekerek, hazine arazilerinin satışa çıkarılmasına tepki gösterdi. Öztunç, “Bu yıl yapılan özeleştirmelerle birlikte, özelleştirme uygulamalarının başladığı 1986 yılından bu yana yapılan özelleştirmelerin tutarı 72,3 milyar dolar olurken, AKP döneminde (Ocak 2033-Mayıs 2025) yapılan özelleştirmelerin toplam tutarı da 64,3 milyar dolara kadar çıktı. Cumhuriyet döneminde kamu tarafından yine kamu kaynaklarıyla kurulan ya da oluşturulan şirket, işletme hakkı, tesis ve varlıkların satılmasıyla elde edilen bu tutarlar, iktidarların cari harcamaları için harcandı. AKP milletin birikimlerini sattı. Şimdi sıra arazilere geldi. 2024 yılının tamamında tümü taşınmaz (arsa, arazi, bina) satışı olmak üzere 121,7 milyon dolarlık özelleştirme yapılırken, 2025 yılının beş aylık döneminde 741,6 milyon dolara çıktı” dedi.

TRAFİK CEZALARIYLA KARŞILAŞTIRDI

AKP’Nin 23 yılda birçok özelleştirmeye imza attığını vurgulayan Öztunç, “Çayırhan Termik Santrali’ni 20 milyar liraya satın alan Akçadağ Grubu’nun paranın tamamını peşin ödemek yerine yüzde 20’si peşin 6 yıllık taksitle ödeyecek ve devir sırasında da 4 milyar lira verecek. Devlet bu parayı trafik cezaları yoluyla sadece 9 günde topluyor. Geriye kalan 16 milyar lira 6 taksitte yıllık 2 milyar 667 milyon liraya geliyor, bu da 6 günlük trafik ceza parasına tekabül ediyor. Çayırhan’ın 20 milyarlık toplam bedeli de 45 günlük trafik cezasına karşılık geliyor. İtirazlara rağmen sadece 5 yıllık kârı karşılığında özelleştirilen Çayırhan maden sahası 31 Temmuz’da şirkete devredilecek. Kamu malları yandaşa peşkeş çekilirken vatandaşa trafikte tuzak kurarak bütçeyi düzeltmeye çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız” dedi.