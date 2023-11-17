CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: Adalet, duvarda asılı bir tabela haline getirildi

AKP döneminde “Adalet” kavramının duvarda asılı bir levha haline getirildiğini ifade eden Dr. Akkuş İlgezdi, “Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında çıkarılan kriz bunun çarpıcı bir örneğidir. Can Atalay hakkında verilen karar bağlayıcı olmasına rağmen tanınmamış, Yargıtay hem Anayasa Mahkemesi’ne hem Yüce Meclisimize adeta parmak sallamıştır. Tek adam yargısı, totaliter rejimlerin sembolüdür. Değişen siyasi ortama, ittifaklara göre hukuki içtihat yapılmaz. Bugün Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayanlar yarın her birimizin temel anayasal haklarını dahi çiğneyecek, en küçük eleştirilerimizi bile yargı sopasıyla boğmaya çalışacaklar. Geçtiğimiz bu karanlık geleceğin işaret fişeğini gördük: Gazeteci Hrant Dink’in katili Ogün Samast ‘İyi Hal’ bahanesiyle tahliye edildi. Namuslu gazeteciler, halkın seçtiği Milletvekilleri hapiste, gazeteci katilleri dışarıda. İşte size AKP adaleti!” dedi.

DEVLET BİLİNÇLİ OLARAK KRİZE SOKULUYOR

Devletin bilinçli olarak krize sokulduğunu söyleyen Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak devletin içine düştüğü krize dur demek için Adalet Nöbetimize devam ediyoruz. Çünkü bizler Türkiye’de hukukun üstünlüğünü, kurumlar arası uyumu savunuyoruz. Aralıksız adalet nöbetimiz şahıs güdümlü yargıya, anayasamızı ortadan kaldırmaya çalışanlara karşı bir manifestodur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir; Cumhuriyet Halk Partisi de bu sistemin teminatıdır.” ifadelerini kullandı.