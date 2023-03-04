CHP'li belediye başkanlarının Akşener ile görüşeceği iddiası yalanlandı

CHP'li belediye başkanlarının İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret edeceği yönünde haberler gelmişti. Ancak CHP'den gelen son açıklamada söz konusu haber yalanlandı.

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CHP'li belediye başkanlarının Akşener ile görüşeceği iddiası yalanlandı

Altılı masada yaşanan gelişmelerin üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklaması gündeme bomba gibi düştü. CHP'li belediye başkanları gün içinde İYİ Parti lideri Akşener ile görüşeceği yönünde bilgi gelmişti. Görüşmenin saati ise paylaşılmamıştı.  Gerçekleşecek görüşmede CHP'li 10 belediye başkanı yer alacağı öğrenilmişti

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek destek mesajı verdi. Görüşmeden sonra açıklama yapan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li 11 belediye başkanının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteklerini ilettiklerini söyledi. Torun, belediye başkanlarının depremle ilgili değerlendirmeler yaptıktan sonra genel merkezden ayrıldıklarını kaydetti.

‘İYİ PARTİ ZİYARETİ PLANLANMAMAKTADIR’

CHP’li belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edeceği yönündeki haberler ise yalanlandı. CHP’den yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın, İYİ Parti Genel Merkezine bir ziyareti planlanmamaktadır” denildi.

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