Davutoğlu 'Akşener' sorusunu yanıtladı: Saat 17:00'ı işaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, genel merkeze gelişinde partililerce karşılandı.

Basın mensuplarının, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine yönelik açıklamalarıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Davutoğlu, "Kurulları toplayacağız. Daha sonra saat 17.00'de de diğer liderlerle görüşeceğiz" dedi.

Millet İttifakı'ndaki 5 partinin genel başkanı, bu akşam Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

Kaynak: AA