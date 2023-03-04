Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla: Kılıçdaroğlu'nu eleştiren isim karşıladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili yaptığı açıklamalarının ardından partisinin belediye başkanlarıyla buluştu.

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Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla: Kılıçdaroğlu'nu eleştiren isim karşıladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partili belediye başkanlarıyla buluştu.

Parti genel merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya gelişinde Akşener'i, bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı.

Basın mensuplarının sorularını, "Sağ olun, teşekkür ederim" diyerek yanıtsız bırakan Akşener, herhangi bir açıklama yapmadan toplantının yapılacağı salona geçti.

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PAÇACI NE DEMİŞTİ?

Habertürk'ten Nagehan Alçı’ya verdiği röportajda konuşan Paçacı, Kılıçdaroğlu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, ‘dürüst değil mi?’ diye soruyoruz, ‘dürüst’ diyorlar. ‘Devlet tecrübesi yok mu?’ diyoruz ‘var’ diyorlar. ‘E o zaman?’ ‘Ama olmaz…’ Sokaktaki bu itirazı İyi Parti olarak görmezden gelemeyiz Nagehan Hanım. Bu itiraz var”

Kaynak: AA

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