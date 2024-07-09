CHP'li Başkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

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CHP'li Başkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

CHP’de İlçe Başkanlığı görevini yürüten Bozfırat, kanser hastalığına yenik düştü. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Bozfırat için, Hazreti Ali Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Bozfırat’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, parti ilçe başkanlarının da aralarında olduğu çok sayıda partili ve seveni katıldı. Bozfırat’ın cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası Nizip Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Defin işleminin ardından, Bozfırat’ın ailesi ile birlikte taziyeleri kabul eden Belediye Başkanı Ali Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ’’Değerli ağabeyim, birlikte mücadele ettiğimiz ilçe Başkanımız Mehmet Bozfırat’ı son yolculuğuna uğurladık. Ebedi aleme göç eden Başkanımıza Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet makamı Âli olsun’’ ifadelerine yer verdi.

CHP'li Başkan Hayatını Kaybetti...CHP'li Başkan Hayatını Kaybetti...Güncel

Kaynak: İHA

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