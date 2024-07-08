CHP'li Başkan Hayatını Kaybetti...

CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat hayatını kaybetti. Bozfırat uzun süredir kanser tedavisi görüyordu...

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CHP'li Başkan Hayatını Kaybetti...

CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat’ın hayatını kaybettiği bildirildi. CHP’li Başkanın ölüm haberini Nizip Belediye Başkanı Mustafa Güzel duyurdu.

Mustafa Güzel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat'ın vefat haberini derin üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

Bozfırat, uzun süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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