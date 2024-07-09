CHP'li Belediyelerden Yeni Karar: Birlikte Çalışacakları Konular Belirlendi

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) bağlı belediyeler, ödenek kesintilerine karşı birlik ve beraberlik içinde hareket etme kararı aldı. Bu belediyeler, orman yangınlarından sokak hayvanlarının korunmasına, tarım yatırımlarından sosyal destek programlarına kadar birçok alanda işbirliği yapacak. Bu karar, son yerel seçimlerde Türkiye nüfusunun yüzde 60'ını temsil eden CHP'li belediyelerin hizmetlerini daha etkin ve koordineli bir şekilde sunma amacını taşıyor.

ORTAK MÜCADELE VE ÇALIŞMALAR

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, belediye başkanları ve ilgili bürokratların farklı şehirlerde çeşitli konularda toplantılar yapacaklarını belirtti. Zeybek, bu toplantıların yangınlar, afet yönetimi, tarım ve sokak hayvanları gibi çeşitli konuları kapsayacağını ifade etti.

YANGIN VE AFET YÖNETİMİ ÖNCELİKLİ GÜNDEM

Zeybek, geçen hafta düzenlenen ve 14 büyükşehir belediye başkanının katıldığı toplantıda yangınlar ve afetlerle ilgili bir konferansın planlandığını söyledi. Konferansın Adana'da gerçekleşeceği ve itfaiye ile afet işleri daire başkanlarının katılımıyla yapılacağı bilgisini verdi. Zeybek, "Orman yangınlarıyla mücadele resmi olarak Orman Bakanlığı'nın sorumluluğunda olmasına rağmen, yerleşim yerlerinin ormanlarla iç içe geçmiş olması nedeniyle belediyelerimizin de bu mücadeleye aktif olarak katılması gerekiyor" dedi.

TARIM VE SOKAK HAYVANLARI İÇİN ORTAK ÇALIŞMALAR

Tarım ve sokak hayvanları konusunda da belediyelerin ilgili bölüm müdürleri tarafından çalışmalar yapılacağını belirten Zeybek, bu toplantıların ilerleyen dönemlerde farklı illerde düzenleneceğini ifade etti. Bu toplantılar CHP'nin Gölge Kabinesi üyelerinin de katılımıyla yürütülecek.

EMEKLİ KART UYGULAMASININ GENİŞLETİLMESİ

Ayrıca Zeybek, emeklilere yönelik sağlanan nakdi destek, doğalgaz ve su indirimlerini içeren Emekli Kart uygulamasının daha fazla belediyede uygulanması yönünde çalışmaların devam edeceğini dile getirdi. Bu uygulamanın yaygınlaştırılması planlanıyor.