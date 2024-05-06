CHP'li Başarır: Özgür Bey, Kemal Kılıçdaroğlu değil; bu tartışmalar bizi sadece yıpratır

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın "Ben Erdoğan'ın yerinde olsam Özgür Özel’le yarışmak istemem" sözlerinden ötürü ateş altında olduğunu söyleyen HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, eleştirilerin ardından Başarır ile gerçekleştirdiği görüşmesini aktardı.

Alçı, "Bir anda Özel ile Kılıçdaroğlu kıyaslamaları başladı, Kılıçdaroğlu kliğinden bahsedildi, Başarır’ın Özel kliğinin içinde olduğu, bir senaryo doğrultusunda konuştuğu ileri sürüldü. “Yeni Tuncay Özkanlar hayırlı olsun” dendi… CHP içinde Kılıçdaroğlu ya da Özel kliği var mı bilmem ama bu tabloya bakınca CHP medyasında klikler olduğu apaçık" ifadelerini kullandı.

Alçı, yazısında Ali Mahir Başarır'ın şu ifadelerine yer verdi:

"ÖZGÜR BEY, KEMAL KILIÇDAROĞLU DEĞİL"

“Bu komplocu ve saldırgan anlayış ne Türkiye’yi ne CHP’yi iyi bir yere götürmez. Birincisi Özgür Bey Kemal Kılıçdaroğlu değil. 49 yaşında genç bir siyasetçi. 1977’den beri CHP’ye en büyük başarıyı getirmiş olan genel başkan.

İkincisi şu anda böyle tartışmalara girmek sadece bizi yıpratır, kaldı ki ben bütünleştirici konuşuyorum, söylediklerimin tümüne baksınlar. Ekrem Başkan’la ilgili de Mansur Başkan’la ilgili de sözlerim kayıtlarda duruyor.

Üçüncüsü sosyal medyadaki trol orduları siyaseti enfekte ediyor. Biz bundan şikayet etmiyor muyduk? Bakıyorum bana saldıranların çoğu bot hesaplar.”

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