CHP'li Ali Mahir Başarır: Felaket AKP'nin seçim beyannamesinde yazılmış

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP’nin 2018 seçim beyannamesinde yer alan imar barışıyla ilgili vaatleri hatırlattı. Başarır, imar barışının felaketi getirdiğinin altını çizdi.

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6 Şubat'ta merkez 10 saat arayla meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler 10 kentte büyük yıkıma neden oldu. Deprem nedeniyle meydana gelen can kaybı 40 bin 642'ye yükseldi. 

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP’nin 2018 seçim beyannamesinde imar barışıyla ilgili düzenlemelerini ortaya koyarak eleştirilerde bulundu.

AKP: İMARA YA DA İMARA UYGUN YAPILMAMIŞ BİNALARA YAPI KAYIT BELGESİ VERECEĞİZ

AKP iktidarında toplamda 8 kere imar affı getirildiğini ifade eden CHP’li Başarır, “AKP’nin 2018 seçim beyannamesinin imar başlıklı bölümünü tüm vatandaşlarımızın okumasını rica ediyorum. İmar barışında ne diyor bakalım? Yapı kayıt belgesiyle imar barışını sağlayacağız diyorlar. Devamında da imarsız ya da imara uygun yapılmamış binalara yapı kayıt belgesi vereceğiz diyor. 2018 seçim beyannamesi bu. Aslında felaket seçim beyannamesinde yazılmış” dedi.

CHP'li Ali Mahir Başarır: Felaket AKP'nin seçim beyannamesinde yazılmış - Resim : 1

YAPI KAYIT BELGESİ VERİRKEN O BİNANIN DEPREME UYGUNLUĞUNA BAKMADILAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’na Elâzığ depreminden sonra yapı kayıt belgesi ile ilgili sorular sorduklarını belirten CHP’li Başarır, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’na, yapı kayıt belgesi verirken binaların depreme dayanıklı olup olmadığını incelediniz mi dedik. Bakan bize vermiş olduğu cevapta böyle bir şey aramadık, böyle bir kayıt sistemimiz yok dedi. Yani imar barışından dolayı yapı kayıt belgesi verirken o binanın depreme uygunluğuna bakmamışlar. Ne yazık ki Hatay’da 56 bin 464, Kahramanmaraş’ta 39 bin, 58 Malatya’da 22 bin 299 yapı kayıt belgesi verilmiş. Seçim beyannamesinde utanmadan sıkılmadan bunu belirtmişler" sözlerini dile getirdi.

CHP'li Ali Mahir Başarır: Felaket AKP'nin seçim beyannamesinde yazılmış - Resim : 2

BAKAN BU CEVAPTAN UTANMIYORSA BENİM SÖYLEYECEK HİÇBİR ŞEYİM YOK

İmar barışına konu olmayacak yapıların kanunda açıkça düzenlenmediğini ifade eden CHP’li Başarır, “Biz en azından afet riski bulunan konutlara imar barışı getirmeyin dedik ama dinlemediler. Buradan anlıyoruz ki afet riski taşıyan konutları da imar barışı kapsamına aldılar ve bu konutlara da yapı kayıt belgesi verdiler. Üstüne üstlük depreme yönelik bütün sorumluluğu yapı malikine yüklediler ve kendilerini aklamaya çalıştılar. Bakın bugün durum bu haldeyken bakan hala bu koltukta oturuyor. Ne yazık, on binlerce yurttaşımız vefat etti, on binlerce binamız yıkıldı ama sadece 2 istifamız var Türkiye’de. Sadece 2 sunucu istifa etti. Bakan bana vermiş olduğu bu cevaptan utanmıyorsa benim söyleyecek hiçbir şeyim yok” dedi.

 
 

Kaynak: Gerçek Gündem

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