AKP'li vekiller gülerken, CHP'li vekiller ağladı

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışırken AKP'li isimlerin 'kahkahalı' fotoğrafları gündemde geniş yer bulmuştu. CHP'li vekillerin deprem bölgesinde gözü yaşlı fotoğrafı ise dikkat çekti.

AKP'li vekiller gülerken, CHP'li vekiller ağladı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler, Türkiye'yi derinden sarstı. Felakette can kaybı, 1999 depreminde yaşamını yitirenlerin sayısını da aştı.

Deprem bölgesinde bulunan bazı bakan ve iktidar yetkililerinin gülerken çekilmiş fotoğrafları ise tepki topladı.

AKP'li vekiller gülerken, CHP'li vekiller ağladı - Resim : 1

Vatandaşlar "Bu neyin kahkahası? Bu neyin sevinci? Bir tarafta bölgede millet için ağlayan, millete yardım için koşturan CHP’li vekiller varken diğer tarafta asrın hezimetinden sorumlu utanmadan gülen iktidar vekilleri var” diyerek tepkilerini dile getirdi.

AKP'li isimlerin gülerken o anları kadraja yansırken, deprem bölgesine giden CHP'li vekillerin ise gözü yaşlı fotoğrafı dikkat çekti. Deprem bölgelerinde incelemelerde bulunan İzmir Milletvekili Mahir Polat ile Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Gaziantep Nurdağı ilçesinde depremzedelerin anlattıklarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

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