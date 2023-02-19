AKP'li isim açıkladı: TBBM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı

TBMM çalışmalarına deprem felaketi nedeniyle verilen ara ikinci kez uzatıldı. Yeni bir karar alınmazsa Meclis 28 Şubat'ta açılacak.

AKP'li isim açıkladı: TBBM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı

AKP Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ihmaller ile yolsuzluklar nedeniyle yıkımın arttığı değerlendirmesi yapılan depremler nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiye'm." ifadelerine yer verdi.

Deprem felaketinin ardından Meclis, 13 Şubat tarihine kadar çalışmalarına ara vermiş, daha sonra bu aranın 21 Şubat’a kadar uzatıldığı duyurulmuştu. Son kararla Meclis’in ara süresi ikinci kez uzatılmış oldu.

 

Kaynak: AA

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