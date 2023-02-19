Fatih Altaylı: AKP içinde iki görüş çarpışıyor

18 Haziran'da yapılması gereken ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs'ta düzenleneceği açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle tartışma konusu oldu.

Kimileri sandığın belirlenen günde kurulacağını savunurken, kimileri ileri bir tarihe ötelenebileceğini ileri sürdü. Bu görüş, bir dönem iktidar partisinin özgül ağırlığı olarak bilinen, AKP hükümetlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı dahil önemli görevler üstlenen Bülent Arınç'ın açıklamalarıyla güçlenmiş gibi görünüyordu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya göre ise AKP'de kafalar karışık. "Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 'Seçimleri düzenlemem imkansız' talebi ile mücbir sebepten dolayı seçimlerin ertelenebileceği konuşuluyor" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Bülent Arınç da 'Ayet değil ya' diyerek Anayasa’nın çiğnenebileceğini en azından iktidarın bazı kesimlerinin düşüncesi olarak dile getiriyor. İktidarın bazı kesimleri cümlesini bilerek kullandım çünkü seçimlerin ertelenmesi konusunda iktidar kanadı tam bir fikir birliği içinde değil.

İki görüş çarpışıyor, AK Parti yönetimi iki farklı görüşe kulak veriyor.

Bunlardan ilki 'Seçimleri 1 yıl erteleyelim. Yaraları saralım. Gücümüzü gösterelim. Depremdeki zaafımızı unutturalım. Sonra seçime gidelim. Şimdi seçime gidersek muhalefet depremdeki başarısızlığımızı kullanır' görüşünde.

'ÖZELLİKLE 'İSTANBUL SEÇİMLERİ TEKRARLATILSIN' DİYEN GRUP İSTİYOR'

Bana gelen bilgilere göre özellikle 'İstanbul seçimleri tekrarlatılsın' diyen grup şimdi 'Seçimler ertelensin' diyor.

Diğer grup ise 'Seçimleri zamanında yapalım. Altılı Masa’nın henüz bir adayı bile yok. 14 Mayıs’ta seçim dersek far görmüş tavşan gibi olurlar. Nasılsa seçim ertelenecek diye düşünüyorlar. Biz seçimi vaktinde yapalım. Bu arada müteahhitlerle konuşuyoruz. Birkaç ay içinde ilk konutları teslim etmeye başlayabilirler. Bu da olumlu bir hava yaratır. Seçimi erteler isek ekonomiyi daha fazla böyle tutma ihtimalimiz yok. Kurları Mayıs’a kadar tutabiliriz ama sonra zor. Keza enflasyon daha da artacak. 1999 depremi sonrası ekonominin nasıl zorlandığını unutmayın. YSK’ya yıkılan iller için bir çözüm ürettirelim ve seçim yapılsın. Çünkü bizim için en iyisi Mayıs, bilemedin Haziran. Sonrası daha kötü olacak' diyorlar.

'SON KARARI HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BİR KİŞİ VERECEK'

AK Parti içindeki tartışmalar böyle. Son kararı ise her zaman ve hep olduğu gibi bir kişi verecek. Onun kim olduğunu da söylememe gerek yok herhalde. Bu yüzden muhalefet seçimlerin erteleneceğine çok da güvenmesin.

Açıklamasa bile adayını belirlesin. Memleketin bir de masa depremine ihtiyacı yok bu günlerde."