CHP'den TSK'ya 10 Maddelik Öneri

Cumhuriyet Halk Partisi Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yılın başında yaptığı uyarıyı yılın sonunda da yineledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin uzun zamandır göz ardı edildiğine dikkat çeken ve 10 maddelik bir öneri listesi sunan Bağcıoğlu, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ülkemizin güvenliğini sağlamak ve milli çıkarlarımızı korumak adına gece gündüz fedakârca görev yapan personeliyle güçlü bir yapıdır. Ancak, son dönemde yaşanan özlük haklarıyla ilgili eksiklikler, personelin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemiş, bu durum TSK’nın etkinliğini de tehdit eder hale gelmiştir. Her ne kadar modern silah sistemleri ordunun gücünü artırsa da, bu teknolojileri etkin şekilde kullanacak iyi yetişmiş ve motive olmuş personel olmadan başarı sağlamak mümkün değildir. TSK’nın etkinliğini korumak ve personelin moralini yükseltmek amacıyla aşağıdaki adımların hızla atılması gerekmektedir:

1.Barınma İmkânlarının İyileştirilmesi:

Personelin ve ailelerinin barınma ihtiyaçları karşılanmalı, ekonomik zorluklar hafifletilmelidir. Özellikle büyükşehirlerde lojman kapasitesinin artırılması için binalar kiralanmalı veya kira yardımı yapılmalıdır.

2. Tazminat Düzenlemeleri:

Astsubay başçavuş, kıdemli başçavuşlar ve emekli binbaşılara, emekli maaşlarına da yansıyacak şekilde makam ve görev tazminatı verilmelidir. Bu düzenleme, hem emeklilik döneminde refahı artıracak hem de personelin emeğine verilen değeri gösterecektir.

3. Görevlendirme ve Atama Süreçlerinin Eşitlenmesi:

Garnizon dışı görevlendirmelerin sıralı hizmet süresinden sayılması özellikle uzman çavuşlar için yeniden düzenlenmelidir. Subay ve astsubay atama yönetmelikleri tüm profesyonel personeli kapsayacak şekilde genişletilmeli ve adil bir yapı oluşturulmalıdır.

4. Nitelikli Personelin Muhafaza Edilmesi:

“Sınıfı görevi yapamaz” raporu alan uzman çavuşların ilişiklerinin kesilmesi yerine, başka sınıflarda değerlendirilmesine yönelik bir model oluşturulmalıdır. Bu sayede, yetişmiş insan gücünden daha verimli yararlanılabilir.

5. Emeklilik Süreçlerinde Şeffaflık Sağlanması:

General, amiral ve albayların YAŞ kararlarıyla erken emeklilik süreçleri siyasetten tamamen arındırılmalı, ölçülebilir kriterlere dayandırılmalıdır. Ayrıca, disiplin suçları nedeniyle görevden ayrılma işlemleri yargı denetimine açık şekilde yürütülmelidir.

6. Askeri Sağlık Sisteminin Yeniden İnşası:

Askeri hastaneler, özellikle kritik harekât bölgelerinde öncelikli olmak üzere yeniden açılmalıdır. Bu süreç tamamlanana kadar, TSK personeli ve aileleri için devlet tarafından tamamlayıcı sağlık sigortası sağlanmalıdır.

7. Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Personel İçin İyileştirmeler:

Uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş/erler için misafirhane ve orduevleri geliştirilerek, barınma imkânları artırılmalıdır.

8. Yurt Dışı Görevler İçin Eşit Harcırah Uygulaması:

Yurt dışı geçici görevlere gönderilen TSK personeline, tüm kamu görevlilerinde olduğu gibi eşit harcırah ödenmelidir.

9. Personel Eğitim ve Temin Sistemi:

Askeri eğitim sistemi, Atatürk İlke ve İnkılaplarını rehber edinen nitelikli personel yetiştirilmesi hedefi doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir. Bu kapsamda eğitim faaliyetleri Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının kontrolünde yürütülmelidir.

10. TSK’nın Tarafsız ve Anayasaya Bağlı Yapısının Güçlendirilmesi:

TSK personelinin her türlü ideolojik, siyasi ve cemaat etkisinden uzak, yalnızca devlete ve Anayasal değerlere sadakatle hizmet etmesi sağlanmalıdır. Bu doğrultuda gerekli düzenlemeler kararlılıkla hayata geçirilmelidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücü, yalnızca sahip olduğu teknolojiyle değil, bu teknolojiyi etkin şekilde kullanabilen, fedakârca görev yapan personelin moral ve motivasyonuyla doğru orantılıdır. Personelin karşılaştığı sorunların çözülmesi, ülkemizin savunma kabiliyetini artıracak, TSK’nın etkinliğini korumasını sağlayacaktır. Bu nedenle, belirtilen önerilerin hayata geçirilmesi, milli güvenlik ve geleceğimiz açısından kritik bir öneme sahiptir."

Kaynak: Haber Merkezi