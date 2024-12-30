Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i Aradı mı? İletişim Başkanlığı'ndan İddialara Yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail yetkililerini aradığı iddialarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yanıt geldi. Yapılan açıklamada söz konusu iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

'ASILSIZ İDDİALAR ORTAYA ATILDI'

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’i aradı' iddiasıyla servis edilen haberler doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail yetkililerini araması söz konusu değildir.

İddialara dayanak olarak gösterilen İsrail medyasındaki haberde, 'Türkiye'nin iletişim kanalları aracılığı ile muhataplarıyla, IDF ve güvenlik birimleri ile görüştüğü' şeklinde asılsız iddialar ortaya atılmıştır. Öte yandan Türkiye'deki bazı basın yayın organlarının bu asılsız iddiayı, 'Erdoğan İsrail’i aradı' şeklinde çarpıtarak servis ettiği belirlenmiştir.

'TÜRKİYE, FİLİSTİN'İN YANINDA DURMAYA DEVAM ETMEKTEDİR'

Dolayısıyla doğru olmayan bir haber dayanak gösterilerek, yine doğru olmayan başka bir haber üretilmiştir. İsrail'in Gazze'deki soykırım politikaları sonucu, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkiler tamamen kesilmiştir. Bundan sonraki süreçte de ilişkileri geliştirmek adına bir adım atılmamıştır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasının yanında durmaya devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Kaynak: Haber Merkezi