Cumhurbaşkanı Erdoğan Teğmenler Üzerinden Yine CHP'yi Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis kürsüsünden AKP'lilere seslendi. Haftalık grup toplantısında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıçlı yemin töreni düzenledikleri ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı attıkları için TSK'dan ihraç istemiyle MSB Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenlerle ilgili açıklama yaptı.

"DİSİPLİN, TSK İÇİN HAYATİ DERECEDE ÖNEMLİ"

"Benim birincilere diploma vermemi gündeme getiriyorlar. E birinci olmuş huzuruma getirilmiş. Yapmam gereken nedir? Diplomalarını vermek. Disiplinsizlik suçlamalarıyla disiplin kuruluna sevk edilen teğmenlerle ilgili de bir durum içine girdiler. Disiplin, TSK için hayati derecede önemli bir durumdur. Komutanların açık talimatına rağmen buna uymayan teğmenlerin yarın diğer emirlere uyup uymayacağını kim bilebilir. CHP'nin bugün de orduyu kışkırtma geleneğinden kurtulamadığı görülüyor. Milletimizin göz bebeği olan ordumuzun yıpratılmasına eyvallah demeyiz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pensilvanya'dan emir alan asker üniforması giyen militanların ülkeyi nasıl bir eşiğe getirdiğini hep beraber gördük. Komutanlarına disiplinsizlik yapan komutanların neler yapabileceklerini 15 Temmuz'da gördük. 15 Temmuz’da yenilmeselerdi darbecilerin ülkeyi nasıl bir iklime sürükleyeceğini bilmeyen var mı? CHP’nin tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de orduya siyaset bulaştırma geleneğinden kurtulamadığı anlaşılıyor. Bu ordu bir zümrenin, partinin değil milletin ordusudur."

"SİZİN HADDİNİZE Mİ?"

Cumhurbaşkanı, "Karası, denizi ve havası ile TSK'nın gıptayla takip edilen başarılarına istismarcıların gölge düşürmesine müsaade etmeyiz. 3-5 oy için 'Mustafa Kemal'in itleri' hakaretini sineye çekeceksiniz, Meclis kürsüsünde bölücü terör örgütü yandaşlarından ayar yerken gıkınızı çıkarmayacaksınız, Pensilvanya'dan gelen destek mesajlarına bir çift laf demeyeceksiniz, utanmadan bize çıkıp vatan ve Mehmetçik sevgisinden bahsedeceksiniz... Siz gidin önce kara sicilinizle yüzleşin. Sizin haddinize mi? CHP'nin sorumsuz yöneticilerinin ordumuzu nizamsızlık, intizamsızlık disiplinsizlik tehditleriyle karşı karşıya bırakmasına göz yummayacağız." diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem