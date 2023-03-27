CHP'den Muharrem İnce kararı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Millet İttifakı'nın 13 Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşeceğini açıkladı. Öztrak, görüşmenin diğer partilerle yapılan görüşmeler ile aynı olacağını vurguladı.

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CHP'den Muharrem İnce kararı

CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündemi değerlendirdi. 

CHP Sözcüsü Faik Öztrak CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran ve cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce hakkında soruları da yanıtladı. Öztrak, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıdaroğlu'nun İnce ile görüşeceğini duyurdu. 

KILIÇDAROĞLU, MUHARREM İNCE İLE GÖRÜŞECEK

Faik Öztrak  "Genel Başkanımız diğer partilerle nasıl görüşüyorsa Sayın İnce ile de görüşecek. Gündemi de diğer partilerle yapılan görüşmelerden farklı olmayacak" diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU BİRİNCİ TURDA BU ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK"

Öztrak, "Seçimin ikinci tura kalma ihtimali var mı?" sorusu üzerine, "Bu seçimin ikinci tura kalmayacağını biliyoruz. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu birinci turda bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacak, 15 Mayıs sabahı bambaşka bir Türkiye'ye uyanacağız" dedi.

"ÖZLEM HANIM KENDİSİNİ YALNIZ VE YORGUN HİSSETMESİN"

Öztrak, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kırmızı çizgimizdir" dediği için hedef olması hakkında "Özlem Hanım kendisini yalnız ve yorgun hissetmesin. Bu ülkenin tüm vicdan sahipleri kendisinin yanındadır" diye konuştu.

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