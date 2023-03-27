Doğu Perinçek iddia etti: Erdoğan, Perinçek'i görüşmeye davet etti ama Cumhur İttifakı'na almadı

Doğu Perinçek, Erdoğan'ın daveti üzerine bir görüşme gerçekleştirdiklerini ancak, Cumhur İttifakı'na katılma talebine olumlu yanıt alamadığını açıkladı.

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Doğu Perinçek iddia etti: Erdoğan, Perinçek'i görüşmeye davet etti ama Cumhur İttifakı'na almadı

Cumhurbaşkanlığı adaylığında şu ana kadar 100 bin imzayı bulamayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhur İttifakı içinde yer almak istediklerini söyledi.

Katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini görüşmeye davet ettiğini söyleyen Perinçek, Erdoğan'a Cumhur İttifakı'na katılmak istediklerini aktardığını ancak olumlu yanıt alamadığını öne sürdü.

Perinçek, HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı içinde yer almasını da sert ifadelerle eleştirmişti.

Vatan Partisi lideri konuya ilişkin şu yorumlarda bulunmuştu:

“HÜDA-PAR’ın kamuoyu önünde ittifak içinde gösterilmesi, seçim kaybettirecek, ittifaka çok oy kaybettirecek bir olay. Millet İttifakı’na, ‘Siz PKK ile işbirliği yapıyorsunuz derken, siz de öbürüyle yapıyorsunuz. Belki de bir tuzak. Bundan AK Parti de rahatsız; MHP de kaynıyor. Anayasa Mahkemesi’nin serbest bıraktığı 540 milyon lirayı Hazine ve Maliye Bakanı HDP’ye vermesin. AYM yanlış karar verebilir. Maliye Bakanı da diyecek ki, bu dava sonuçlanıncaya kadar milletin parasını size vermeyeceğim.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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Doğu Perinçek Recep Tayyip Erdoğan AKP
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