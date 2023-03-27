Islahiye'de sınava girecek olan çocuk enkazdan çıkardığı kitaplarıyla çalışıyor

Gaziantep İslahiye'de, enkazın altında kendi imkanları ile çıktıklarını söyleyen depremzede Gülhan Yağmuroğlu; kızının, liseye giriş sınavlarına enkaz altından çıkarmayı başardıkları kitaplarla hazırlanmaya çalıştığını aktardı. Yağmuroğlu, "Sınava girecek hiçbir şeyimiz yok. Enkazda çıkardığımız test kitaplarıyla çalışıyor. İmkanımız budur. Bunu bilen hiç kimse yok. Bir şeye gidiyorsam utanarak gidiyorum almaya, ağlayarak. Çaresizsin onu anlayan yok" dedi.

Gaziantep İslahiye'de, depreme iki katı yıkılan dört katlı apartmanda yakalandıklarını belirten, enkazın altından kendi imkanları ile çıktıklarını aktaran depremzede Gülhan Yağmuroğlu, yaşadıklarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Yağmuroğlu, şunları söyledi:

"Ev yıkıldı, enkaz altında eşyalarımızı çıkardık. Allah razı olsun Ankara'da bir hayırsever bir adam, konteyner gönderdi. Şu an buradayız. Enkazın içinden çıktık. Ev yıkıldı bütün deprem üstümüzden geçti. Kendi zorumuzla çıktık, dört kişiydik, duvarlar yıkıldı öyle çıktık. Dört katlıydı ev iki kata indi. Öyle çıkmaya çalıştık ite ite çıktık. Şu an biz 5 kişiyiz."

"EŞİM BAŞKALARININ İNŞAAT İŞLERİNİ YAPIYOR ŞU AN. MECBUR EKMEK PEŞİNDESİN, PERİŞANSIN"

Depremin yaşandığı günden 20 gün sonra çadır bulabildiklerini söyleyen ve eşinin işini kaybettiğini anlatan Yağmuroğlu, "4 tane çocuğum var. Eşim başkalarının inşaat işlerini yapıyor şu an. Mecbur ekmek peşindesin, perişansın. Belediye başkanını görmedik hiç görmedik" diye belirtti.

Kızının enkaz altından çıkarttıkları kitaplarla lise sınavına hazırlandığını belirten Yağmuroğlu, şunları söyledi:

"SINAVA GİRECEK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK. ENKAZDA ÇIKARDIĞIMIZ TEST KİTAPLARIYLA ÇALIŞIYOR"

"2 tane çocuğum okuyor. 8'inci sınıf, gitmiyor. Sınava girecek hiçbir şeyimiz yok. Enkazda çıkardığımız test kitaplarıyla çalışıyor. İmkanımız budur. Bunu bilen hiç kimse yok. Bir şeye gidiyorsam utanarak gidiyorum almaya, ağlayarak. Diyorlar ki, 'Acındırıyor.' Ama yok. Çaresizsin, onu anlayan yok. Perişanız. Ev yıkılmasaydı belki iyi kötü bir şeyimizi çıkarabilirdik ama biz enkazın içinden çıktık. Şükür. Sağlığımız yerinde ama her şey gitti. Çok şükür yaşıyoruz."

Kaynak: ANKA