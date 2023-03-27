Silivri'de zincirleme kaza: 6 yurttaş hayatını kaybetti

Silivri'de TEM Otoyolu Edirne yönünde çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

Silivri'de zincirleme kaza: 6 yurttaş hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Silivri'de Edirne yönünde hafriyat kamyonun da aralarında bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. 

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Valilik kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını duyurdu. 

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada “Bugün saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu’nda İstanbul istikameti Silivri Gazitepe Mahallesi mevkiinde sürüş hakimiyetini kaybeden ve karşı şeride geçen bir TIR, 2 hususi araca çarpmıştır. Meydana gelen kazada 6 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralılar hastanede tedavi altına alınmıştır. Kaza mahalline ivedilikle jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmiş olup, her iki istikamette trafik tek şeritten sağlanmaktadır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

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