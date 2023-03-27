Büyükelçilik önünde Fransa işçileri dayanışma eylemi

Fransa’da işçiler, emeklilik haklarını gasp eden yasanın geri çekilmesi için günlerdir eylem ve grevlerini sürdürüyor.

TÜRKİYE'DEN DESTEK

Fransa işçileri için bugün İstanbul'da eylem yapıldı.

Nakliyat-İş Sendikası üyelerinin Fransa Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiği eylemde basın açıklamasını Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu yaptı.

Ali Rıza Küçükosmanoğlu konuşmasına Ocak ayından beri işçi düşmanı yasalara karşı direnen mücadele eden, Fransa'yı eylem alanına çeviren Fransa işçilerini selamlayarak başladı.

Küçükosmanoğlu, "Fransa İşçi sınıfının mücadelesi tüm dünya işçi sınıfının mücadelesidir. Fransız İşçi Sınıfının kazanımı tüm İşçi sınıfının kazanımı olacaktır. Nakliyat-İş Sendikası bundan dolayı Fransız işçileriyle dayanışma içindedir, ifadesini kullandı. İşçi sınıfının mücadelesi aynı zamanda uluslararası bir mücadeledir" diye konuştu.

IMF, NATO VE DÜNYA BANKASI'NA YÜKLENDİ

Küçükosmanoğlu, özellikle son otuz yılda tüm dünyada İşçi sınıfının kazanılmış haklarına yönelik saldırıların söz konusu olduğunu belirtirken; "Kazanılmış haklara yönelik yerli yabancı parababaları, onların politikalarının devamında kurulan İMF, Dünya Bankası, NATO, CIA ve bunların güdümündeki siyasi partiler aracılığı işçi ve sendika ve halk düşmanı yasaları bir bir hayata geçiriyorlar" dedi. , ifadesini kullandı.