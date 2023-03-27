İsrail'de gösteriler yayılıyor: THY, uçuşlarını iptal etti!

İsrail'de yaşanan karışıklık ve gösterilerin ardından Ben Gruion Havalimanında başlatılan grev nedeniyle, Türk Hava Yolları (THY) bu ülkeye yapacağı seferleri iptal etti.

İsrail'de gösteriler yayılıyor: THY, uçuşlarını iptal etti!

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması üzerine yüz binlerce İsrailli sokaklara dökülmüştü.

İsrail'in uluslararası havalimanı Ben Gurion'da hükümetin yargı düzenlemesine tepki olarak başlatılan grev nedeniyle uçuşlar durduruldu.

THY'NİN UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ

Gelişmeler üzerine THY'nin bugün yapılması planlanan İsrail uçuşları iptal edildi.

THY'nin iptal edilen uçuşları şöyle:

- TK-786 İstanbul-Tel Aviv,

- TK-787 Tel Aviv-İstanbul,

- TK-794 İstanbul-Tel Aviv,

- TK-795 Tel Aviv-İstanbul,

- TK-7708 Sabiha Gökçen-Tel Aviv,

- TK-7709 Tel Aviv-Sabiha Gökçen.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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