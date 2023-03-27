Kızılay Başkanı Kerem Kınık skandalı savundu: Bana sorsalardı AHBAP'a göndermeyin derdim

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı yıkımın yanı sıra yardım için kurulan Kızılay'ın afetin ardından 3 gün boyunca beklettiği çadırları AHBAP'a satması toplumu derinden yaraladı. Yiyecekleri de satan Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık eleştiri oklarının hedefi oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Deprem Araştırma Komisyonu AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık sunum yaptı.

Kınık yaptığı açıklamada, "Vatandaşın bağışı ile satılan bir çadır yok. Vatandaşa yönelik bir ticari satış olmamıştır olamaz" diyerek, "Çadır satışından benim de AHBAP Derneği Başkanı'nın da haberi yoktu. Bana sorsalardı AHBAP'a göndermeyin derdim" ifadelerini kullandı.

Kınık, sözlerine şöyle devam etti: "Kızılay Başkanı istifa ettiğinde tüzük gereği genel kurula gidilmesi gerekir. Kızılay'ın idari işleri durur ve kaotik bir durum oluşur."