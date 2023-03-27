YSK'ya başvuruldu: Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz edildi

Anayasa'nın 101. maddesinde 2007 yılında yapılan değişikliğe dikkat çeken eski İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz başvurusu yaptı.

Yücel dilekçesinde, "Değişikliğin tarihi dikkate alındığında seçilme sayısına ilişkin sonradan yapılmış bir değişiklik de olmadığına göre, 2007 yılından sonra bir kişi, ancak iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilecektir" değerlendirmesini yaptı.

"ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI ANAYASA'YA AYKIRI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2007 yılından sonra 2014 ve 2018 yıllarında Cumhurbaşkanı seçildiğini dile getiren Yücel, Erdoğan’ın üçüncü kez aday olmasının Anayasa’nın emredici hükmüne aykırı olduğunu belirtti.

"UYGULAMA ALANI BULUNMUYOR"

İki defa Cumhurbaşkanlığına seçilebilme kuralının tek istisnasının da Anayasa’nın 116. maddesinin 3. fıkrasında yer alan, "Cumhurbaşkanının ikinci döneminde, Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi” olduğuna dikkat çeken Yücel “Bu kuralın, TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmiş olmaması nedeniyle" uygulama alanı bulunmadığını ifade etti.

"SUÇ OLUŞTURACAĞINI VARSAYIYORUM"

Başvuru dilekçesinde, Anayasa'nın 11. maddesi uyarınca Anayasa hükümlerinin bağlayıcılığını hatırlatan Yücel, dilekçesinde; "Anayasa'ya aykırı davranışların, her düzeydeki kamu görevlileri açısından suç oluşturacağını bildiğinizi varsayıyorum" dedi.

Yücel, dilekçesinin sonuç ve istem kısmında ise şu ifadelere yer verdi:

"1- Üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilebilmek için başvuruda bulunan Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylık başvurusunun reddine karar verilmesini,

2- Kurulunuzun, adaylık başvurusunun kabulüne yönelik 2023/254 sayılı kararının itirazım üzerine R.T. Erdoğan yönünden kaldırılmasını,

3- Kesin listede bu isme yer verilmemesini,

4- Aksi davranışın, kamu görevlisi olan kurulunuz üyeleri açısından suç oluşturacağının bilinmesini talep ederim."

Kaynak: Gerçek Gündem