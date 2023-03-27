Yavuz Ağıralioğlu'nun ifadelerine ilişkin İYİ Parti'den açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun geçen hafta Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almasına yönelik değerlendirmelerinin sorulması üzerine Zorlu, "Değerli arkadaşımızın açıklaması, başka yetkili arkadaşlarımız da bunu paylaştılar, Sayın Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde olmamıştır" dedi.

"Şunun altını özellikle çizmek istiyorum; biz hedeflerinde, taahhütlerinde net ve şeffaf bir partiyiz" diyen Zorlu, "Altına imza attığımız metinlerin de sonuna kadar arkasındayız. Bununla ilişkili olarak 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İYİ Parti ve Millet İttifakı olarak hep birlikte kazanmak ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu da Cumhurbaşkanı yapmak gibi bir hedefimiz vardır. Bu hedefi yerine getirmek için de elbette milletimizden, özellikle parlamentoda bizi birinci parti yapmasını arzu ediyoruz. Bunun çağrısı içerisindeyiz ve yakında sahalara inip, hep birlikte İYİ Parti'yi bu hedefe taşıyacağımıza da inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İLK TURDA BU SEÇİMLERİ ELDE EDECEĞİZ"

Zorlu, HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na destek vermesiyle ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi:

"Yeni beşli mi, altılı masa mı diyelim hayırlı olsun. Milletimizin feraseti her şeyden üstün. Onların gözü önünde cereyan eden bir tartışma. Bize her fırsatta, 'bu koalisyon iklimini yeniden getirmek istiyorsunuz?', 'Bu ülkeyi altı liderle nasıl yöneteceksiniz, nasıl karar alacaksınız?' diyen bir siyasi yapı, şimdi kendisi böyle bir ittifak kurma telaşı içerisine düştü. Biz, 'Bu sistem çoğulculuğu esas alan bir sistem değil' diye uyardık. Yüzde 50+1 olarak milletimize sunduğumuz sistem aslında bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi ve demokrasi kültürünü içten içe yemeye devam etmektedir. Siz de anladınız bunu, siz de içerisinden çıkmaya çalışıyorsunuz ama kaçış yok. Bu sistemle bu seçimi yapacağız. Biz Millet İttifakı olarak, ilk turda bu seçimleri elde edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef almıştı.

"Biz umut olarak kurulmuş bu masada ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz" diyen Ağıralioğlu, "İktidar olmadan bu kadar nezaketsizliği, tahammülsüzlüğü iktidar olunca milletimiz için tehlike görüyorum. Kemal Bey'in adaylığının dayatmasına itiraz ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ağıralioğlu, şunları söylemişti: "Güçlendirilmiş-İyileştirilmiş Parlamenter Sistem diye yola çıkılıp 'Güçlendirilmiş-İyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu' memleketin önüne sunuldu. Yüzde 25'i, yüzde 75'e dayatmak nedir? İktidara çözüm sürecinde kızdınız, şimdi iş nereye geldi? 'Bizde HDP var, sizde de HÜDA-PAR var.' Muhalefetin vazifesi 'Sen yaptın, ben yapmadım' demektir."