HDP'li Beştaş: "AKP, iktidarını korumak için kadınların yaşam hakkını pazarlık konusu haline getirdi"

HDP'li Beştaş, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için şartlarından olan 6284 sayılı kanunun kaldırılması talebine ve AKP'den gelen mesajlara tepki gösterdi. Beştaş, "AKP, bekası için iktidarını korumak için kadınların yaşam hakkını pazarlık konusu haline getirdi" dedi.

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HDP'li Beştaş: "AKP, iktidarını korumak için kadınların yaşam hakkını pazarlık konusu haline getirdi"

Yeniden Refah Partisi (YRP), daha önce reddettiği Cumhur İttifakı’na katılma teklifini, geçen günlerde partinin Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın yaptığı son dakika açıklamasıyla kabul etti.

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YRP, ittifaka katılmak için 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilesini istediğini duyurmuştu. Fatih Erbakan, yaptığı açıklamada, AKP’yle “ilkelerde” anlaştıklarını söyledi. Cumhur İttifakı protokolü de Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edildi.

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DANIŞ: AKP İKTİDARINI KORUMAK İÇİN KADINLARIN YAŞAM HAKKINI PAZARLIK KONUSU HALİNE GETİRDİ

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş TBMM Genel Kurulu’nda, “AKP, bekası için iktidarını korumak için kadınların yaşam hakkını pazarlık konusu haline getirdi. Kadınların şiddet görmeme hakkını, özgür ve eşit birey olarak yaşama hakkını pazarlık haline getirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki tüm kadınların başta buna isyan etmesi gerekiyor. 6284’ü düzenlemek, süresiz nafaka hakkını tartışmaya açmak ne demektir? Bu çağdışı, bu korkunç, bu şiddete onay veren, cinayetlere onay veren, tecavüzlere onay veren düzenlemeyi biz kadınlar asla kabul etmiyoruz” dedi.

“BU İTTİFAKA TÜRKİYE'DE MİLYONLARCA KADIN 14 MAYIS'TA KIRMIZI KART GÖSTERECEK”

Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ittifaka Türkiye’de milyonlarca kadın 14 Mayıs’ta kırmızı kart gösterecek. Bu ittifaka geçit vermeyeceğiz. AKP ve MHP iktidarı yaptığı ittifaklarla Türkiye’yi yüzlerce yıl geriye götürmek, kadınların yaşam hakkını gasp etmek, kadınların şiddetten korunmasını öngören yasayı bile tartışmaya açmışlardır. Kadınlar kesinlikle bu ittifaka kırmızı kart gösterecek, hayır diyecek ve bu iktidarı biz kadınlar indireceğiz. Bu saltanatlarını bitireceğiz.” 

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HDP Kadın cinayetleri Cumhur İttifakı AKP Yeniden Refah Partisi
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