Uçak kazasından ceza alıp havacılık şirketi satın alan bürokrat Meclis gündemine taşındı

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na; “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı’nın Ciner Havacılık hisselerini satın aldığı doğru mudur? Oktay Erdağı’nın 2007 yılında meydana gelen 57 kişinin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan uçak kazasında yargılandığı için bir yıl sekiz ay hapis cezası aldığı ve bu nedenle yasaklandığı doğru mudur? Oktay Erdağı’nın havacılık sektörü ile ilgili hapis cezası almasına rağmen havacılık sektöründe faaliyet göstermeye ilişkin ruhsatı nasıl almıştır?” sorularını yöneltti.



CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na; “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı’nın Ciner Havacılık hisselerini satın aldığı doğru mudur? Oktay Erdağı’nın 2007 yılında meydana gelen 57 kişinin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan uçak kazasında yargılandığı için bir yıl sekiz ay hapis cezası aldığı ve bu nedenle yasaklandığı doğru mudur? Oktay Erdağı’nın havacılık sektörü ile ilgili hapis cezası almasına rağmen havacılık sektöründe faaliyet göstermeye ilişkin ruhsatı nasıl almıştır?” sorularını yöneltti.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda daha önce Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten, 2008’den beri de özel sektörde faaliyet gösteren eski bürokrat Oktay Erdağı’nın, bir havacılık şirketinin hisselerini satın aldığı yönündeki iddiaları TBMM gündemine taşıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle, TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Sertel, önergesi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Size milyon dolarlık bir bürokrattan söz edeceğim. Adı Oktay Erdağı. 1976 yılında Ulaştırma Bakanlığı’nda memur olarak göreve başlamış, 2006 yılında genel müdür yardımcılığına kadar yükselmiş bir kişi. 2008’de ise özel sektöre geçmiş. 32 yıl devlette, 12 yıldır da özel sektörde görev yapıyor.

Bu kişi Isparta uçak kazasında; ‘görevi köye kullanmaktan’ bir yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırılmış ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından da havacılık sektöründe faaliyet göstermesi yasaklanmış bir kişi.

Oktay Erdağı’nın, eski bir bürokrat olması ve sadece devlette uzun yıllar görev yapması nedeniyle beş milyon dolara, 100 milyon TL civarında bir rakamla bir şirketi teslim alması ve bu şirketin sahibi olması merak konusu oldu, bunu da soru önergesi ile sordum.

“HAVACILIK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERMESİ YASAKLANMIŞKEN, NASIL İZİN VERİLİYOR?”

Oktay Erdağı’nın, Turgay Ciner’in sahibi olduğu Ciner Havacılık’ı milyonlarca dolara satın alması sektörde oldukça şaşkınlık yarattı, dikkatleri üzerine çekti. Bu nedenle Isparta uçak kazasında 57 kişinin ölümü ile sonuçlanan kazada, ‘görevi kötüye kullanmaktan’ bir yıl sekiz ay hapis cezası alan bu kişinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından havacılıkta izin verilmemesi gerekirken Kemal Yüksek kendisine havacılık sektöründe çalışmasına izin veriyor. Bu izni nasıl veriyor merak ettim ve bir soru önergesi hazırladım, Sayın Adil Karaismailoğlu’na, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na sordum.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı’nın Ciner Havacılık hisselerini satın aldığı doğru mudur? Oktay Erdağı’nın 2007 yılında meydana gelen 57 kişinin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan uçak kazasında yargılandığı için bir yıl sekiz ay hapis cezası aldığı ve bu nedenle yasaklandığı doğru mudur? Oktay Erdağı’nın havacılık sektörü ile ilgili hapis cezası almasına rağmen havacılık sektöründe faaliyet göstermeye ilişkin ruhsatı nasıl almıştır?

“SATIN ALMANIN ARDINDA KİM YA DA KİMLER VARDIR, BU SATIŞLA İLGİLİ BİR SORUŞTURMA AÇILACAK MIDIR?”

Ciner Havacılık’ı devralan Oktay Erdağı’ndan savcılık kağıdı istenmiş midir? İstenildi ise geçmişte görevi kötüye kullanma cezası görmezden mi gelinmiştir, yoksa savcılık kendisine temiz kağıdı mı vermiştir?

Oktay Erdağı’nın geçmişte hapis cezası tüm kamuoyuna yansımışken Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bu kanunsuz izin nasıl verilmiştir? Eski bir bürokrat olan Oktay Erdağı isimli kişi değeri milyonlarca dolar olan şirketi nasıl ve hangi şartlarda almıştır?

Türkiye şartlarında bir bürokratın milyonlarca dolara havacılık şirketi satın alması olağan mıdır? Ciner Havacılık’ı kanuna aykırı bir şekilde satın almasının ardında kim ya da kimler vardır, bu satışla ilgili bir soruşturma açılacak mıdır?”

Sertel, Oktay Erdağı’nın da bu konuda mutlaka açıklama yapması, ilgili sorulara bizzat yanıt vermesi gerektiğini de ifade etti.