CHP'de PM ve YDK Üyeliği İçin Yarışacak Kişi Sayısı Belli Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden seçilecek Parti Meclisi'ne 183, Yüksek Disiplin Kurulu'na ise 51 kişi başvuruda bulundu.

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CHP'de PM ve YDK Üyeliği İçin Yarışacak Kişi Sayısı Belli Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, parti tüzüğünün genel başkana tanıdığı yetki kapsamında partiyi olağanüstü kurultaya götürme kararı almasının ardından bugün CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nı topladı.

ÖZGÜR ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN

Kurultay öncesi mevcut Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek de kurultayda genel başkanlığa aday olacağını duyurdu.

Ümit Uysal, kurultayda Özgür Özel kürsüdeyken adaylıktan çekildiğini açıklarken, Şimşek ise başvuru süresi içinde imzaları teslim edemediği için aday olamadı.

Bu gelişmenin ardından CHP lideri Özgür Özel seçimlere tek başına girerken kayıtlı 1323 delegeden 1278'i kurultayda oy kullandı. Özel, 1171 oyla yeniden genel başkan seçilirken, 105 oy ise geçersiz çıktı.

PM İÇİN 183 YDK İÇİN 51 İSİM YARIŞACAK

Genel Başkanı seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerine çevrildi. Bu kapsamda Parti Meclisi için 183, Yüksek Disiplin Kurulu içinse 51 kişi başvuruda bulundu.

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Kaynak: ANKA

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