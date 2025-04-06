İETT'ye Yönelik Suçlamada Yeni Gelişme, 'İtiraf' Videosu Ortaya Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara yönelik olarak yeni bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada söz konusu iddiaların gerçekleri yansıtmadığı belirtilirken, iddialarla ilgili de Hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.

‘HİÇBİR ZAMAN İETT ÇALIŞANI OLMADI’

Yapılan açıklamada Cihan D. Adlı şahsın İETT ile ilgili usulsüzlük iddiaları dolayısıyla işten çıkarıldığı iddialarının doğru olmadığı; söz konusu şahsın hiçbir zaman İETT’de çalışmadığı belirtildi.

Açıklamada Cihan D.’nin İETT’nin hizmet alımı yaptığı yüklenicilerden birinde bir dönem çalıştığı; o şirketten usulsüz talepleri ve iş ahlakına uymayan davranışları dolayısıyla 4 Aralık 2024 tarihinde işten çıkarıldığı belirtildi. Şahıs hakkında, eski firması hakkında iftira ve hakaret içeren davranış ve paylaşımları dolayısıyla 26 Aralık 2024 tarihinde suç duyurusunda da bulunuldu.

Yine şahıs hakkında İETT’ye dönük iftira ve hakaretleri nedeniyle 3 Ocak 2025 ve 14 Mart 2025 tarihlerinde iki ayrı suç duyurusunda bulunulduğu bilgisi de açıklamada kamuoyuyla paylaşıldı.

İTİRAF VİDEOSU DA PAYLAŞILDI

Öte yandan açıklamada söz konusu iddialarda bulunan şahsın 10 Mart 2025 tarihinde bindiği bir İETT aracında otobüsün şoförü ile konuşurken ki görüntüleri de paylaşıldı.

Paylaşılan görüntülerde Cihan D.'nin söz konusu iddiaları İETT’nin itibarını zedelemek için yaptığını itiraf ettiği anlar yer alırken, bununla birlikte İstanbul'da bir ilçe belediye başkanı tarafından iyi şartlarda bir işe yerleştirildiğini de dile getirdi.

TEVFİK GÖKSU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu videoda adı geçen başkanın Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu olduğu belirtilirken, iddialarla ilgili Göksu sosyal medyadan açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Göksu, kendi ismini kullanarak Ulaştırma Bakanlığı'nda işe girdiğini iddia eden şahsı hayatında hiç görmediğini, tanışmadığını ve kim olduğunu bilmediğini belirtirken, kendisiyle ilgili söylemlerin gerçek dışı olduğunu söyledi.

Göksu, şahıs hakkında hukuki süreci başlatacaklarını da belirtti.

İsmimi kullanarak Ulaştırma Bakanlığımızda işe girdiğini beyan eden Cihan Demirel adlı kişiyi hayatımda hiç görmedim, kendisiyle tanışmadım ve kim olduğunu bilmiyorum. Şahsımla ilgili söylemleri gerçek dışıdır. Kendisi ile ilgili hukuki süreci başlatıyoruz. — Mehmet Tevfik Göksu (@mt_goksu) April 5, 2025

Kaynak: ANKA