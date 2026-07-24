CHP'de Bomba Kulis: 10 Vekil Daha YENİ Parti'ye Katılacak

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CHP’den ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan YENİ Parti’ye ilişkin yeni bir kulis iddiası gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, tv100 canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, partiye önümüzdeki dönemde 10 milletvekilinin daha katılmasının planlandığını öne sürdü.

Burhan’ın aktardığı bilgilere göre, 5 milletvekilinin 30 Ağustos’ta, diğer 5 milletvekilininse 1 Ekim’de YENİ Parti’ye geçmesi bekleniyor. Bu geçişlerle birlikte partinin TBMM’deki sandalye sayısının 101’e çıkarılmasının hedeflendiği iddia edildi.

NEDEN PARÇA PARÇA KATILIM OLACAK?

Burhan, söz konusu geçişlerin taktiksel bir stratejinin parçası olabileceğini belirterek, “Cazibe merkeziyiz demek istiyorlar. Bize ilgi var algısını güçlendirmek için 10 vekilin bekletildiği ifade ediliyor” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi