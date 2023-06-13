CHP'de adaylar kim olacak, kurmaylar ne diyor? 'Kılıçdaroğlu’suz değişim mümkün değil'

Seçimlerin ardından değişim rüzgarının estiği CHP’de hareketlilik sürüyor. Kongre sürecinin başlatıldığı partide en çok merak edilen konu genel başkanlık seçiminde nasıl bir rekabet yaşanacağı.

CHP’li önde gelen isimlerin açıklamaları ve tabandan yükselen yenilenme talebi artarken CHP’li kurmaylara göre Kılıçdaroğlu’nun denklemde olmadığı bir değişim mümkün değil.

‘YEREL SEÇİM ÖNCESİNDE KURULTAY OLSA DA KILIÇDAROĞLU KAZANIR’

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in “değişim” içerikli açıklaması CHP’de de geniş yankı uyandırdı. Özel’in CHP Genel Başkanlığı’na aday olduğu değerlendirmelerinin yapıldığı partide CHP Genel Başkanlığı için ismi en çok geçen bir diğer isimse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

CHP’li kurmaylara göre bu süreçte “Kafayı kuma gömmenin” kimseye faydası yok. Bu dönem yapılan açıklamaların zaman geçtikten sonra anlaşılabileceğini ifade eden bir CHP’liye göre Kılıçdaroğlu’nun iradesinin ve isteğinin dışında kimse sonuç alamayacak. Kamuoyunda oluşan tepkinin aksine parti teşkilatlarında Kılıçdaroğlu’na yönelik bir tepkinin olmadığını, Kılıçdaroğlu’nun seçim dönemindeki çabasının anlaşıldığını ifade eden bir kurmay, “Kemal Kılıçdaroğlu’yla uzlaşımla bir değişim olmak zorunda” dedi.

Yerel seçimlere kadar parti içerisinde genel başkanlık düzeyinde bir değişim beklemediğini ifade eden CHP’li kurmay, “Yerel seçim öncesinde kurultay olsa da Kılıçdaroğlu kazanır. Aday olanlar imza toplayamazlar. Kim olursa olsun imza toplayamaz” diye konuştu.

‘BURADA BİR VEKALET İLİŞKİSİ VAR’

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in “değişim” çağrılı açıklamalarını değerlendiren bir başka üst düzey CHP’li kurmaya göre Özel’in Kılıçdaroğlu ile yakın çalıştığını akıldan çıkarmamak gerekiyor. Özel ile Kılıçdaroğlu ilişkisini “Avukat ve müvekkili” arasındaki ilişkiye benzeten partili, “Burada bir vekalet ilişkisi var. Bir avukat kendi müvekkiliyle ne oranda kavga edip muhalefet edebilir ki? Özel’in açıklamasını farklı bir bakış açısı gibi yorumlamakta fayda var” dedi.

‘KEMAL BEY’SİZ DEĞİŞİMİN GERÇEKLEŞEMEYECEĞİ REALİTESİ KEŞKE DAHA GÖRÜNÜR OLSA’

CHP’li Özel’in yaptığı değerlendirmelere benzer açıklamalara ihtiyaç olduğunu belirten bir başka CHP’li isme göre “CHP’de kongre kurulursa kimsenin tek başına o kürsüye çıkamayacağını” kişilerin bilmesi gerekiyor. Ne kadar çok kişinin siyasi aktör olduğunun açığa çıkmasıyla “pabucun” o kadar pahalı olduğunun anlaşılacağını ifade eden CHP’li yönetici, “Bir arkadaşımız çıkıp ‘ben varım’ diyorsa bir diğeri de çıkıp ‘ben de varım’ diyecek. Keşke biri daha çıkıp ‘ben de varım’ dese ve bu işin böyle yürümeyeceği anlaşılsa. Kemal Bey’siz bir değişimin gerçekleşemeyeceği realitesi keşke daha görünür olsa” ifadelerini kullandı.

‘POPÜLİST’ TARTIŞMALAR

Seçimlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerin yapıcı olmadığını belirten bir diğer CHP’li isme göre iktidar iddiasını gerçekleştirecek değişim iradesinin formülünü yine CHP kendi içerisinde bulacak. Yaşanan tartışmaların “popülist” olduğunu ifade eden CHP’li kurmay, “Değişimin ucu çok açık. Son dönemde olan değişim çok anlaşılamıyor ama değişimin aslı yaşandı” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun büyük kurultaydan kaçmadığını vurgulayan partili, “Kılıçdaroğlu MYK toplantılarında ısrarla ‘kurultayı yapacağız’ diyor. Kamuoyundaki tartışmalar şu an gürültü yaratıyor ve CHP’nin nitelikli tartışılması engelleniyor” dedi.

MYK TOPLANTISININ GÜNDEMİ: SİYASİ GELİŞMELER, MİLLETVEKİLİ TAKVİMİ VE SARIGÜL

CHP’de tartışmaların gölgesinde yeniden belirlenen A Takımı da ikinci kez Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Kongre sürecini başlatan ve bu takvimi geçtiğimiz hafta karara bağlayan MYK’nın son toplantısında siyasi gelişmelere dair görüş alışverişi yapıldı. Edinilen bilgiye göre Meclis’in kapanmasının ardından yazın milletvekillerinin çalışma takvimine ilişkin de toplantıda kurmaylara bilgi verildi.

Mustafa Sarıgül’ün Türkiye Değişim Partisi’nin 23 Haziran’daki olağanüstü kongresi de MYK toplantısının gündem başlıkları arasında yer aldı. CHP’li kurmaylar Sarıgül’ün partisinin kapatılmasının ardından CHP’ye katılım sürecinde yapılması gerekenlere dair de görüş alışverişinde bulundu.

‘SÜRPRİZLER’ OLACAK

CHP’li kurmaylara göre MYK toplantısının ardından sürprizler olacak. Bu sürprizler ise yapılacak görevlendirmelerde açığa çıkacak. Edinilen bilgiye göre CHP’de MYK’nın yanı sıra değişimin beklendiği başdanışmanlık gibi alanlara atamalar bu hafta içerisinde tamamlanacak.

ÖRGÜTLERE ‘TÜRKİYE’ MODELİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni MYK’sında örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığına görevlendirme yapmamış ve örgütler de CHP Genel Başkanı’na bağlanmıştı. Kongre sürecinin yönetilmesi için acil görevlendirilmelerin yapılmasının zorunlu olduğunu belirten kurmaylara göre 81 il bölgelere ayrılacak ve her bir bölgeye ayrı koordinatör atanacak. Bölge koordinatörleri CHP Genel Başkanının atadığı bir genel koordinatöre bağlı çalışacak. Teşkilatlanma çalışmasında partinin hedefi yerel seçimlere kadar özellikle Anadolu’da partiyi büyütmek olacak.

Örgütün başına bir isim geçtiği zaman başarının elde edilemediğini belirten CHP’li bir isim, “CHP’nin tarihi boyunca örgütün başına kim geçerse geçsin başarısızlıkla anıldı. Bu yöntemi sürdürdükçe en başarılı isim bile gelse başarısız oluyor. Kemal Bey de bu yüzden yöntem değişikliği arıyor” ifadelerini kullandı.