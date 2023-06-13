Kulis: Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel, İstanbul'da buluşmuş

Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yüzde 47,82'yle kaybettiği seçimin ardından CHP'de başlayan 'değişim' çağrıları sürüyor.

İlk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz" ifadesiyle dile getirdiği talebe son olarak CHP Grup Başkanı Özgür Özel katıldı: "Değişime ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Değişim konusunda cesur, kararlı ve vefalı olacağım."

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan sonra İmamoğlu ve Özel'in bir araya geldiğini aktardı.

"İddialara göre, 28 Mayıs'tan iki gün sonra 30 Mayıs'ta değişim için yola çıkan iki isim Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, İstanbul Beşiktaş'ta buluştu" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"CHP'nin iki 'genç' isminin de gündeminde 'yenilgi' ve 'değişim' vardı. Bu buluşmanın ardından 3 Haziran günü Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu tarafından grup başkanı ilan edildiğini hatırlatalım. (...)"