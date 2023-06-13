Yeni iddia: AKP'nin gözü zayıf halkalarda, dolaylı temas kuruldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun güç birliği yapmak adına ittifak kurduğu, toplam yüzde 2.5'luk oya 34 milletvekili hediye ettiği Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi, yeni dönemde çok konuşulacak.

Kulislerde bu milletvekili aritmetiğinin, ortada vadede AKP'nin işine yarayabileceği konuşuluyor. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre iktidar partisinin yüzde 7 oy kaybetmesini hazmedemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi, kritik oylamalara kendilerinden çok da farklı düşünmeyen küskün eski arkadaşlarına başını çevirebilecek.

Babacan, bugün yayımlanan yazısının devamında iddiasını şöyle detaylandırdı:

'ZAYIF HALKALAR KİM?'

"Parti içerisinde bir süredir, AKP’ye geçme potansiyeline olan isimlerden söz ediliyor. Bu üç partiden bazı milletvekillerinin eski arkadaşları olduğu, hatta diyaloglarının sürdüğü, bazılarının AKP’ye geçmesinin hiç sürpriz olmayacağı konuşuluyor. Hatta il il isim çıkaranlar bile var. Bu sohbetlerde kabul edilen bir gerçek, üç partinin grup kurması durumunda, vekil transfer etmenin zor alacağı."

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