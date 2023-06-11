Ekrem İmamoğlu, 'adaylık' sorusuna 'değişim' çağrısıyla yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Haliç Su Sporları Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan İmamoğlu, tören sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin gündemi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçimlerin sona ermesiyle sürecini başlattığı kurultay oldu. Milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanı seçimi sonrasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler kamuoyunun gündemine oturmuş ve CHP içinde bazı kesimler Ekrem İmamoğlu'nun genel başkan adayı olmasını talep etmişti.

Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan adayı olup olmayacağı yönünde soru üzerine "Benim aday olduğum tek şey var... Ülkemizde, aynı İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" dedi.

Ekrem İmamoğlu, açıklamasında seçim sonuçlarının ardından yaptığı 'değişim' çağrısın yineledi.

"Değişim konusundaki fikrimde net olarak kararlıyım" diyen İmamoğlu, "Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzene değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için, bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse eminim ki siyasetteki bu anlamda değişim, hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye çok iyi geleceğini çok iyi görüyorum" diye konuştu.

"BİR LİDERE BAĞLI SÜREÇLER ONUN ÖMRÜYLE KISITLI KALIR"

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun Haliç Su Sporları Merkezi Açılış Töreni'nde yaptığı açıklama şöyle oldu:

"İstanbul'a çok güzel hizmetlerimiz var, sunmaya devam ediyoruz. Esas olan, sistem önemlidir. Kişilere bağlı değil. Ortaya koyduğunuz görüş ile başarı elde edebilirsiniz.

Kişilere bağlı veya bir belediye başkanına, bir lidere bağlı süreçler onun ömrüyle, onun süresiyle kısıtlı kalır. Biz ülkemize bir sistem vadediyoruz. Bu bir değişimdir, bu değişim kalıcı bir değişimdir. Bir yerel yönetim modeli... Yeni nesil belediyecilik anlayışı diye tabir ettiğimiz çok yönlü bir süreçten bahsediyoruz."

Ben iddia ediyorum, İstanbul halkı bu mutlulukla, özgür alanlarıyla birlikte bizi yüzde 60'ların üzerinde destekliyor. Siyasetin de bu anlamda bir geleceğe ihtiyacı var. Bunun inşa edilmesi şart. Ben bu inşanın, bu demokrasi anlayışının ya da kapsayıcılığın Türkiye'de 'Neleri eksik yaptık' diye bakarak geleceğe daha umutlu bakışın muhalefetin mutlak irdelemesi gereken alan olduğunu düşünüyorum.

"DEĞİŞİMİ VADETMENİN BÜTÜN MUHALEFET İÇİN ELZEM BİR DURUM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"Başta kendi partim olmak üzere bu değişimi vadetmenin bütün muhalefet için elzem bir durum olduğunu ifade etmeye devam ediyorum. Değişim şarttır. Değişim usulleriyle, sisteme toplumu katışıyla, birtakım hatalardan geri dönmekle, onun yerine doğru koyarak mümkün olabilir.

Bunun parti içinde tartışılması en doğrusu. Elbette çok geniş fikirlerim var. Bu değişim noktasındaki fikrimde net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzenin değil, kalıcı bir demokrasinin partimizde de var olması yönünde kararlıyım. İstanbul'da değişim ne güzel sonuç verdiyse hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye çok iyi geleceğini şimdiden düşünüyorum.

Eminim ki Ekrem İmamoğlu gibi düşünen insan İstanbul'da, on milyonlarca insan Türkiye'mizde, yüz binlerce insan, üye partimizde var. Bunu kovalayıp değişim başarısını mutlaka elde edeceğiz. Bu başarı yerel seçimler de de sonraki genel seçimde de tahminimizin çok üstünde, çok daha kalıcı başarıları getirecektir."