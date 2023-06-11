Kılıçdaroğlu'na eleştiri mi: Mansur Yavaş'ın beğendiği anket dikkat çekti, 'aday önemli'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, akademisyen Evren Balta’nın kendisini diğer liderlerden önde gösteren ‘pozitif oy’ anketini sosyal medya hesabından beğendi.

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Kılıçdaroğlu'na eleştiri mi: Mansur Yavaş'ın beğendiği anket dikkat çekti, 'aday önemli'

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini kaybeden muhalefette tartışmalar sürüyor. Son olarak Prof. Dr. Evren Balta, aday seçiminin hatalı olduğunu belirterek Aralık 2022 tarihli 'negatif/pozitif oy verisini' paylaştı.

Bahse konu tabloya göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'negatif' duygunun en güçlü olduğu siyasetçilerden. Ankete göre 'Kılıçdaroğlu'na kesinlikle oy vermezdim', 'oy vermezdim' diyenlerin oranı yüzde 66. Aynı ifadeleri Erdoğan için kullananların oranı ise yüzde 57.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de yer aldığı araştırmada 'negatif' oranın en düşük olduğu isim, Ankara Büyükşehir Belediye Mansur Yavaş.

CHP'de adaylık tartışması sürerken Yavaş, Balta'nın "Aday önemli, bu kadar basit, bu kadar açık" notuyla paylaştığı mesajı beğendi. Söz konusu gelişme, kamuoyunda "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını mı eleştiriyor?" sorusuna yol açtı. 

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